459 frênes de moins sur le territoire de Sherbrooke

Sherbrooke poursuit sa lutte contre l'agrile du frêne, un insecte ravageur. Actuellement, on compte 23 foyers d'infestations sur le territoire soit un de plus qu'à l'été passé.

Du 1er octobre 2018 au 15 mars dernier, 375 frênes publics ont été abattus. Depuis le début de l'arrivée de l'insecte à Sherbrooke, un total de 459 arbres ont été abattus. La Ville remplacera la grande majorité d'entre eux.

Il reste encore 1778 frênes en milieu urbain à abattre. Les arbres qui sont abattus par la Ville sont transformés en compost ou en pâte et papier.

C'est ce qui ressort du bilan de la deuxième campagne d'abattage de frênes présenté aux élus lors du conseil municipal de lundi.

Cet été, 275 frênes, qui se retrouvent sur des terrains de la ville, seront traités au TreeAzin, un insecticide. L'an dernier, 176 arbres avaient reçu un traitement. Ces 451 frênes, qui se trouvent dans les îlots de chaleur ou dans un endroit où il y a une grande concentration d'arbres, recevront un traitement tous les deux ans.

Malgré les efforts, le contrôle de l'insecte est loin d'être assuré. « Avec les moyens qu'on dispose, on ne peut pas stabiliser la croissance des populations d'agrile. C'est à peu près certain que les populations vont croître et de façon exponentielle », explique le chef de division Parcs et espaces verts à la ville de Sherbrooke, Roger-Pierre Mercier.

Les citoyens qui désirent remplacer leurs frênes pourront se procurer un arbre gratuit lors d'une distribution qui aura lieu le 18 mai, en avant-midi, au parc Lucien-Blanchard.

Au total, la Ville a dépensé un peu plus de 340 000 $ au cours de la dernière année pour abattre et traiter les arbres.

L'agrile du frêne pond ses oeufs sur l'écorce des arbres hôtes. Les larves s'installent ensuite sous l'écorce. En s'alimentant des tissus de l'arbre, ils entravent la circulation de la sève, ce qui mène au dépérissement du frêne. L'insecte peut se propager de lui-même d'arbre en arbre, mais souvent, sa progression est accélérée par le transport du bois.