Coupe du Président : les Huskies mènent la série à l'aube du 4e match

Justin Bergeron et Joël Teasdale ont récolté deux buts chacun dans la victoire. Noah Dobson affiche un différentiel de +4.

Le gardien des Huskies, Samuel Harvey, a quant à lui été fumant devant son filet, privant les locaux de plusieurs buts. Après la rencontre, il a reconnu que l'équipe voulait offrir une meilleure performance que dans les premières rencontres de cette série. C'est un match qui est très important pour nous, dit-il. On n'était pas nécessairement fier des deux performances qu'on a offert à Rouyn. Aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. On a beaucoup mieux joué, on a été beaucoup plus intense.

Samuel Havey qui joue depuis les cinq dernières années avec le défenseur Jacob Neveu, qui a dû subir une opération après avoir reçu une rondelle au visage lors du 2e match de la série, a promis à ce dernier de gagner la Coupe du Président pour lui. Ça fait vraiment mal pour vrai. C'est un vrai Husky, c'est un de mes meilleurs chums et on va tout faire pour gagner la Coupe pour lui. Ça fait 5 ans que je joue avec lui , explique le gardien.

Après sa blessure, je l'ai "texté" et je lui ai promis qu'on allait tout faire pour la gagner. Samuel Havey

Les Huskies sont à deux victoires de remporter la série finale de la LHJMQ.

Le match 4 de la Coupe du Président débute à 19h00 (heure du Québec).