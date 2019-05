Une entreprise présente un projet de culture du cannabis à Cap-Pelé

L’entreprise Solargram Farm, qui souhaite se spécialiser dans la production de produits comestibles de cannabis, évalue présentement la possibilité d'acheter un terrain de 26 hectares dans le village pour y faire pousser tout près de 90 000 plants de cannabis.

Les entrepreneurs attendent leur permis de Santé Canada avant de démarrer la production. La culture extérieure commerciale du cannabis est tout aussi réglementée que la culture intérieure, souligne le président de Solargram, Marc LeBlanc.

Les réglementations que Santé Canada va mettre en place, c’est substantiel. C’est quand même une substance contrôlée. Au niveau de la sécurité, c’est extraordinaire les choses qu’ils nous demandent de faire pour sécuriser tout l’aspect de la culture comme ils l’ont fait avec les cultivateurs à l’intérieur. Les pesticides, l’infrastructure, les clôtures [dont on aura] besoin, les protocoles d’entrée et de sortie. C’est substantiel , explique Marc LeBlanc.

Solargram compte acheter et aménager le terrain dès l’obtention du permis. La production pourrait commencer l’année prochaine. L’investissement s’élève à 25 millions de dollars. L’entrepreneur fait miroiter d’importantes retombées économiques pour la région.

À peu près 200 à 300 [emplois] ici directement à Cap-Pelé. Une base de taxation substantielle avec l’infrastructure qui va être mise en place, les édifices au niveau industriel. On va avoir un centre de recherche sur le cancer avec le cannabis avec des chercheurs de l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse. Donc, c’est une nouvelle industrie qui se développe et je pense que c’est une opportunité incroyable pour Cap-Pelé d’être l’un des gros joueurs au monde dans cette industrie , estime Marc LeBlanc.

Entre-temps, des citoyennes interrogées au hasard expriment des préoccupations.

Pour la santé, s’ils vont mettre des pesticides.. Surtout la senteur avec des boucanières à côté, des [usines]. Avoir un champ de pot en face, on se demande si ça va affecter la valeur de notre maison , affirme une résidente.

On a de belles plages. On a beaucoup de touristes. On n’a pas besoin de cette plantation-là dans les alentours. On a déjà assez avec toutes les usines de homard et les boucanières. Je pense qu'il y a du travail assez pour tous les gens , estime une autre résidente.

