Des Matanais invitent la Ville à s’engager envers l’avenir de l’église Saint-Jérôme

La petite salle du conseil, temporairement déménagée dans l’ancienne école Marie-Guyart, était bondée. La plupart des gens présents étaient venus discuter du sort de l’église. Le sujet a occupé la majeure partie de la période de questions.

Un des citoyens présents, Denis Bond, s’est interrogé publiquement sur le moyen de susciter l’intérêt des élus envers la sauvegarde de cet édifice patrimonial situé à l’entrée de la Ville. De quoi cela aura l’air dans cinq ans si on ne s’en occupe pas? a-t-il demandé.

M. Denis Bond (debout à droite) a interpellé les élus sur le volonté d'agir pour faciliter la sauvegarde du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La Ville a ainsi été invitée à former un comité ad hoc pour participer aux réflexions sur les projets de reconversion du bâtiment.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, s’est montré réceptif à la suggestion et indique que la proposition sera discutée entre les élus lors d’une prochaine rencontre.

Jérôme Landry reconnait qu’il s’agit « d’un site exceptionnel, avec un bâtiment exceptionnel », qui fait d’ailleurs partie des réflexions du groupe piloté par l’architecte Pierre Thibault sur la mise en valeur du centre-ville de Matane.

Toutefois, plus d’une fois, lors de la rencontre, M. Landry a prévenu les citoyens que la Ville pouvait servir de facilitateur, mais ne serait ni investisseur ni promoteur d’un projet.

On demeure, dit-il, assez prudent en ce qui concerne le dossier de l’église quand on voit ce qui se passe chez nos voisins entre autres [NDLR Rimouski]. Nous, on est prêt à appuyer un promoteur qui a un projet viable. Si on peut être facilitateur, donner un bon coup de main pour que ce projet chemine et qu’on puisse avoir une meilleure collaboration avec la Fabrique actuelle, ça pourrait nous permettre de voir le dossier avec un peu plus d’optimistes.

Cette ouverture a été saluée par un des membres du comité de sauvegarde, Jean Blouin, qui a justement invité le maire et les élus à s’asseoir avec tous les intervenants au dossier.

Le début de la période des questions a été toutefois amorcé sur un ton moins serein.

Le ton monte

Plusieurs citoyens se sont montrés mécontents du fait que la Ville de Matane ait refusé de verser 1250 $ afin de payer la moitié des coûts de l’étude de faisabilité commandée à la firme Inno-3B. La facture sera finalement assumée par Patrimoine Matane et par la MRC de la Matanie.

Le président du comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme a voulu savoir pour quelles raisons les élus n'avaient pas voulu verser de l'argent pour financier l'étude de faisabilité d'Inno-3B. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le comité du fonds vert de la Ville de Matane a refusé de contribuer à l’étude de faisabilité sur l’implantation de serres verticales dans l’église. Cette décision a par la suite été entérinée par les conseillers. Le fonds vert, sa responsabilité n’est pas de sauver l’église, c’est de financer des projets qui ont une efficacité environnementale , explique le maire qui a invité les citoyens à s’adresser à nouveau à la MRC.

Jérôme Landry admet que l’initiative d’utiliser des serres pour produire des légumes et chauffer l’église est intéressante, mais devant l’assemblée il a rappelé que ce projet à lui seul ne pourra pas faire en sorte que la communauté conserve l’église. C’est, dit-il, un élément qui peut se greffer dans un projet plus complet.

D’autres échanges, notamment sur l’état du bâtiment et les coûts éventuels d’une remise en état, évalués par la Fabrique Cœur-Immaculé-de-Marie, à 3 millions de dollars, se sont transformés en débat houleux entre des membres de l’ancienne Fabrique de Saint-Jérôme et le conseiller Nelson Gagnon. À quelques reprises, les esprits se sont échauffés.

L’invitation au dialogue et à la concertation, lancée par des citoyens dans la salle, est finalement venue tempérer le débat.

Les résultats de l’étude commandée par le comité de sauvegarde sur l’installation de serres verticales seront connus dans deux semaines.