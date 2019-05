Les toponymes féminins au coeur d'un débat houleux à Sherbrooke

La conseillère du district du Carrefour contre-attaquait ainsi aux propos tenus un peu plus tôt par un citoyen, le directeur de la Société d'histoire de Sherbrooke et membre du comité de toponymie, Michel Harnois, qui lui reprochait de « d'avoir blessé » le comité de toponymie avec des « informations tendancieuses et non documentées » transmises aux citoyens de son district.

Le dénigrement constant du travail du comité par la conseillère Évelyne Beaudin mine la crédibilité de celui-ci [...] Ses propos laissent planer un doute sur l'éthique de ses membres. Par surcroit, elle prête de fausses intentions misogynes aux quatre membres masculins du comité, dont certains ont investi de milliers d'heures bénévoles pour construire le patrimoine toponymique de la Ville , soutient Michel Harnois.

La conseillère de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin Photo : Radio-Canada

En octobre dernier, Évelyne Beaudin plaidait pour que Sherbrooke nomme plus de rues avec des noms de femmes. La conseillère vote systématiquement contre chaque proposition du comité de toponymie qui n'inclut pas minimalement un nombre égal de toponymes féminins et masculins, une action qu'elle met de l'avant dans un dépliant.

Aujourd'hui, c'est un membre de comité consultatif qui, rappelons-le, est un comité politique que le conseil a formé pour le conseiller, qui vient prendre la parole lors de la période de questions des citoyens et citoyennes pour reprocher à une élue d'avoir voté comme elle le souhaitait sur les propositions du comité , a déploré la conseillère.

Comme élue, je ne me fie pas aux belles paroles, mais aux résultats. Ce qu'on a vu depuis le début du mandat, c'est qu'on a eu majoritairement des noms masculins qui nous ont été proposés et pas suffisamment de noms féminins pour rattraper le retard qu'on a au niveau de la toponymie. Évelyne Beaudin

« D'accord avec le principe »

Une fois de plus lundi, la conseillère du district du Carrefour a voté contre la suggestion du comité de toponymie, qui alignait quatre noms masculins contre un seul féminin. Pierre Avard, qui a appuyé initialement la proposition d'Évelyne Beaudin, admet également que certains choix sont difficiles à justifier.

Dans la salle, tout le monde est d'accord avec le principe, sauf quand vient le temps d'aller de l'avant, il y a toujours des promesses. Leonard Cohen, à Sherbrooke, il n'a pas nécessairement accompli beaucoup de choses et là il va y avoir une rue à son nom. Ce n'est rien contre l'artiste, sauf que quelque part, c'est difficile de justifier , note le conseiller de Pin-Solitaire.

Après une quinzaine de minutes de débat sur la procédure et où différents élus trouvaient inapproprié de devoir se prononcer immédiatement, Évelyne Beaudin a retiré sa proposition à condition qu'elle soit mise à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, dans deux semaines.

J'ai un inconfort. On est comme pris entre deux choses : je pense qu'on est tous d'accord sur le fond du dossier [...] mais de voter pour ce qui est proposé, j'ai un inconfort dans le processus , laissait entendre Julien Lachance.

Sur le fond , je pense que c'est tout à fait louable, estime Chantal L'Espérance, mais c'est de voir comment on peut le faire et si c'est dans un an qu'on pourrait aller avec cette proposition-là.

Le conseiller Vincent Boutin souhaitait obtenir un « pas de recul » avant de se prononcer lors du prochain conseil. Le maire Steve Lussier n'a pas souhaité prendre d'engagements, réitérant plutôt sa confiance en Paul Gingues.

Ça fait depuis 2002 qu'il y a des interventions au conseil municipal sur ce sujet-là. Si après 17 ans, on n'est pas prêt à s'engager... on est encore loin d'une parité toponymique , pestait néanmoins Évelyne Beaudin.

Un vote de confiance... annulé

Visiblement ébranlé par la tempête soulevée par son comité, le président du comité de toponymie, Paul Gingues, a exigé qu'un vote de confiance soit tenu à son égard.

J'ai une rencontre avec le comité de toponymie mercredi, je mets beaucoup d'heures sur ce comité-là [...] je fais des efforts, je fais de la recherche, je ne gagne pas un sou pour ce comité-là et je suis toujours dans une situation perdante , a-t-il souligné avant que le vote soit finalement annulé devant le soutien de l'ensemble de ses collègues, dont Évelyne Beaudin.

Employant un ton menaçant pour se porter à la défense de Paul Gingues, le conseiller du district de Deauville, Pierre Tremblay, a quant à lui laissé préalablement entendre à Évelyne Beaudin qu'elle était « chanceuse » que le président du comité de toponymie soit « beaucoup moins bouillant que moi et peut-être moins explosif ».