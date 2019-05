Ligue de hockey de l'Ontario : Guelph offre une première défaite des séries aux 67 d'Ottawa

L'équipe de la capitale subit ainsi une première défaite depuis le début des séries éliminatoires. Leur record s'arrête donc à 14 victoires consécutives, une au-dessus des Knights de London de 2015.

On apprend dans la défaite. Ce n’est pas seulement perdre le match, c’est aussi de remonter et d’apprendre. Ça va être à nous d’être plus solides mentalement , a expliqué André Tourigny, l’entraîneur des 67 d’Ottawa après la défaite.

Je pense aussi que Guelph a joué un excellent match. Ils nous ont mis beaucoup de pression, ils ont été très bons physiquement , a-t-il ajouté.

Même s’ils ont été un peu moins disciplinés qu'Ottawa, les joueurs du Storm ont réussi à faire leur marque en prenant les devants 2 à 1 en première période.

C’est le capitaine Isaac Ratcliffe qui a marqué le premier but, grâce à l’espoir du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, et de Sean Durzi.

Les 67 ont répliqué moins de deux minutes plus tard, lorsque Sasha Chmelevski a touché le fond du filet lors d’un avantage numérique. Son but n’aurait toutefois pas été possible sans les passes du natif de Guelph, Austen Keating et de Marco Rossi.

Le Storm a par la suite maîtrisé la deuxième période.

Alexey Toropchenko a marqué son deuxième but en fin de période lors d’un jeu spectaculaire où il a déjoué deux joueurs d’Ottawa, portant le score 4 à 2 pour les locaux.

En troisième période, le Storm a poursuivi sur sa lancée, laissant peu de chance aux 67.

Le gardien Anthony Popovich a aussi fait des arrêts clés permettant au Storm d’inscrire trois autres buts sur la feuille de pointage et ainsi infliger un cuisant revers de 7 à 2 aux Ottaviens, qui n'avaient toujours pas perdu pendant les présentes séries.