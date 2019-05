Crue printanière : une nouvelle pointe attendue dans le secteur du lac Coulonge

Selon la dernière mise à jour de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO), le niveau d'eau pourrait atteindre 109,15 m le 10 mai. Cette nouvelle pointe serait plus élevée que celle atteinte le 29 avril dernier.

À la lumière de cette nouvelle projection, la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract a appelé ses citoyens à rester sur le qui-vive.

Ce nouveau sommet serait de 5 cm soit 2 pouces plus élevé que celui atteint plus tôt la semaine dernière , a-t-elle averti sur sa page Facebook, une publication relayée également par la Municipalité voisine, Fort-Coulonge. Nous réitérons donc nos suggestions de conserver vos digues et prendre le temps de les renforcer pour qu'elles puissent résister aux élévations attendues.

Lundi, le niveau d'eau observé dans le secteur du lac Coulonge par la CPRRO était de 108,75 m.

La nouvelle pointe projetée pour vendredi serait notamment due aux prévisions de pluie sur le bassin versant, ainsi qu'à la hausse des températures, selon la commission. Les réservoirs en Abitibi-Témiscamingue se remplissent rapidement de ruissellement printanier en raison des températures plus chaudes , a-t-elle fait savoir.

Dans cette partie du bassin versant, le volume du ruissellement printanier est plus grand que la capacité de retenue de la plupart des réservoirs. Les réservoirs laisseront passer le surplus de ruissellement lorsqu'ils seront pleins , a indiqué la CPRRO.

En aval de la rivière, du lac des Chats jusqu'au lac Deschênes, le niveau d'eau va remonter, sans toutefois dépasser les pointes de la semaine dernière. Entre Pointe-Gatineau et Grenville-Hawkesbury, la commission prévoit plutôt que la baisse du niveau de l'eau va s'arrêter la semaine prochaine.