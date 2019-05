Les DSL rejettent le projet de regroupement avec la municipalité de Rogersville

Les résidents des districts de services locaux (DSL) de la région de Rogersville au Nouveau-Brunswick se sont prononcés contre le projet de regroupement avec la municipalité de Rogersville. Les DSL de Collette, de la paroisse d'Acadieville et de Rogersville ont dit « non » à près de 75 %.

Après deux années de consultation, la fusion municipale n’aura pas lieu à Rogersville. Quelque 844 citoyens se sont opposés au projet de fusion alors que 286 ont voté en faveur.

Les résultats sont très clairs : la population a dit “non” , constate la mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud. À la fois déçue et soulagée du plébiscite, elle préfère regarder vers l’avenir.

Seuls les résidents des DSL districts de services locaux se sont rendus aux urnes lundi. S’ils avaient voté en faveur du regroupement, ils auraient obtenu une voix au conseil municipal de Rogersville et la municipalité serait devenue une communauté rurale. Les résidents de la municipalité de Rogersville n’avaient pas de voix au chapitre.

Comme municipalité, on va continuer notre besogne, exprime la mairesse. On va continuer de faire les choses de la même manière qu’on les a toujours faites pis on va continuer de travailler avec les DSL districts de services locaux avec différents projets.

Pierrette Robichaud, maire de Rogersville Photo : Radio-Canada

Mme Robichaud, tout comme les présidents des DSL districts de services locaux de Colette et d’Acadieville, estime que trop de citoyens n’ont pas pris suffisamment de temps pour s’informer sur le projet de fusion. Près d’une trentaine de réunions ont eu lieu au cours des deux dernières années, mais une vague de citoyens défavorables a déferlé aux deux dernières réunions.

À Tracadie, ils en ont eu un et maintenant ils regrettent, ils ne peuvent plus sortir , observe résidente du DSL districts de services locaux d’Acadieville, Simonne Richard, en référence aux aléas du conseil municipal de Tracadie. L’opposante au projet de regroupement se dit heureuse du résultat du vote.

Ça aurait haussé nos taxes et ça ne m’aurait rien donné de plus. Simonne Richard

L’augmentation des taxes faisait effectivement partie des revers d’une fusion, relate le président du DSL districts de services locaux d’Acadieville, Roger Richard. Les taxes auraient grimpé d’environ 0,03 $ par tranche de 100 $ d’évaluation foncière. Ça n’a pas été caché, dit-il, un des côtés négatifs c’est que les taxes allaient monter.

Roger Richard appuyait la fusion pour l’avenir de sa région, mais il dit respecter le refus de ses concitoyens. C’était essayer de faire de notre région une région plus unie, plus prospère.

L'idée de former une communauté rurale a pris forme lors de la tempête de verglas de 2017. Dans les DSLdistricts de services locaux , certaines voix croyaient qu’une fusion leur aurait donné plus de services et de pouvoir décisionnel.

Les DSL districts de services locaux auraient d'ailleurs obtenu une portion des revenus du fonds de la taxe sur l'essence en se regroupant. En tant que DSLdistricts de services locaux , ces revenus ne reviennent pas directement dans leurs poches. Si le « oui » l’avait emporté, plus de 100 000 $ seraient revenus dans la communauté.

Environ 75 % des personnes admissibles à voter se sont prononcés à l’occasion du plébiscite du 6 mai. Près de 25 % des électeurs ont voté par anticipation le 27 avril.