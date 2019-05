Le Manitoba promet une aide plus rapide pour les municipalités sinistrées

« Personne ne se soucie des inondations avant qu’elles n’arrivent. C’est probablement la dépense la moins attrayante que nous faisons comme gouvernement », déclare le ministre.

Il ajoute que des formations seront données pour permettre aux administrateurs municipaux de mieux comprendre les critères d’admissibilité des demandes.

Le ministre précise aussi que certains conseils municipaux peuvent oublier comment gérer des situations d’inondations lorsqu’au fil des élections les conseillers changent et s’en vont.

L’Aide financière aux sinistrés est seulement déployée lorsque le sinistre naturel atteint les critères établis pour un financement provincial.

Avec le nouveau dispositif annoncé lundi, les municipalités pourront également consulter l’avancée de leur demande d’aide en ligne ainsi que soumettre informatiquement leur demande de financement.

Le ministre Ron Schuler assure qu’en recourant à une méthode en ligne, la province sera ainsi alertée plus rapidement quant aux besoins et pourra envoyer ses inspecteurs plus tôt.

Selon un représentant du ministère, cela peut parfois prendre actuellement plusieurs mois avant que des experts soient envoyés sur place pour constater les dégâts.

« J’ai entendu de nombreuses plaintes, en tant que ministre, sur le fait que parfois cela prend si longtemps que les dommages ne sont plus visibles à cause du temps qui a passé », affirme Ron Schuler.

Le gouvernement provincial n’a pas fourni plus de détails sur la façon dont il comptait mettre en œuvre ces changements, tout en ajoutant que des discussions sur le sujet sont encore en cours.

Avec des informations de Ian Froese