Plus de bornes électriques à Sherbrooke?

À la demande des élus, le Service de la planification et de la gestion du territoire va étudier la possibilité de modifier un règlement de zonage. Cette modification obligerait les futurs commerces, industries, institutions à aménager des bornes de recharge électriques dans des stationnements .

Des scénarios seront étudiés au cours des prochaines semaines et seront soumis, par la suite, au conseil municipal. Par exemple, on ouvre une station d'essence et bien, pourquoi pas, nous de notre côté, au niveau de la réglementation, une borne d'essence égale une borne électrique qui devra être mis sur le territoire de Sherbrooke. Ce sera à voir quelle sorte de borne. Nos services vont regarder le tout et la façon dont ça va être fait , a indiqué le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Ce dernier soutient que notre intention est de promouvoir et de favoriser l'achat de véhicules électrique pour diminuer les gaz à effets de serre .

M. Lussier a rappelé qu'il fallait agir rapidement dans le contexte de la signature de la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique en novembre 2018 .

Les citoyens de Sherbrooke ont accès à une subvention de 500 $ pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge.