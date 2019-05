Coupe forestière : des groupes de protection du lac Kénogami reviennent à la charge

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs prévoit couper 500 000 mètres cubes de bois dans ce secteur d’ici deux ans en raison de la présence de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

À la suite de protestations, Québec avait modifié son plan d’exploitation pour protéger certains corridors visuels, des peuplements d’érables et de pins de même que des bouleaux et des trembles de forte dimension. Les opposants estiment que ce plan pourrait être acceptable pour une partie du territoire, mais pas pour les 200 kilomètres carrés destinés à être désignés comme aire protégée dans la forêt Cyriac et tout au long de la rivière aux Écorces.

Ce qu'il y a dans l'aire protégée, on n'y touche pas. Puis le seul compromis qu'on est prêts à faire, c'est de dire que les arbres qui sont défoliés au point qu’ils vont mourir, bien là, on est prêts à faire ce bout de chemin là et de dire, ces arbres-là, venez les chercher , explique le porte-parole d’un regroupement de villégiateurs du sud du lac Kénogami, André Douillard

Le président de l’Association pour la protection du lac Kénogami, Claude Collard, et le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, demandent à Québec de désigner enfin comme aires protégées ces territoires qui sont à l’étude depuis plusieurs années.

Ça fait douze ans qu'on demande de protéger ce territoire qui est un territoire extraordinaire à la limite de régions environnementales et géographiques , soutient Claude Collard.

J'en appelle au leadership du ministère de l'Environnement. Un moment donné, il y en a un qui doit mettre son poing sur la table , ajoute Sylvain Gaudreault.

Une rencontre entre les opposants et des responsables du ministère est prévue bientôt, selon un porte-parole du gouvernement. L’objectif sera de déterminer si des rapprochements sont possibles dans ce dossier.

D’après le reportage de Gilles Munger