Jean Lamarche a déjà en main les clés de la ville

Le nouveau maire a pris connaissance de ses quartiers. Il a rencontré le personnel de son futur cabinet. On lui a même remis officiellement les clés de la ville.

Jean Lamarche n’a pas l’intention d’attendre son assermentation prévue le 17 mai pour se mettre au boulot.

Demain, le maire élu va assister en après-midi à la séance de travail des conseillers et, en soirée, à la séance du conseil municipal.

Évidemment, il y a des dossiers qui doivent être pris de longue haleine , annonce le nouveau maire qui a l’intention d’attaquer de front le cas des terrains contaminés d’Aleris que Québec a promis de décontaminer.

Jean Lamarche arrive à l'hôtel de ville de Trois-Rivières avec la mairesse suppléante, Ginette Bellemare. Photo : Radio-Canada

Les réactions des conseillers

Les réactions se multiplient depuis l’annonce de la victoire de Jean Lamarche dimanche soir lors de l’élection partielle.

Les conseillers municipaux n’ont eu d’autres choix que de saluer cette victoire sans appel.

Le conseiller du district Marie-de-l’Incarnation, Denis Roy, reconnaît que le résultat de dimanche soir parle de lui-même. Le côté non équivoque de la victoire de Jean Lamarche fait en sorte qu'on va pouvoir passer à l'étape de se mettre à travailler ensemble.

Jean Lamarche qui n'a pas d'expérience en politique municipale se voit offrir par les conseillers municipaux une main tendue pour qu'il puisse apprivoiser le tout rapidement.

Luc Tremblay, le conseiller du district de Châteaudun, pense que « ça ira très bien avec M. Lamarche », même s’il a officiellement pris position en faveur de Jean-François Aubin lors de la campagne.

Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades, pense que c'est fondamentalement un bon gars M. Lamarche. On va être capables de se rejoindre et de se parler. Ce dont on a besoin au conseil actuellement c'est de travailler en équipe .

Il n'a pas d'expérience en tant que telle au conseil municipal , déclare de son côté Valérie Renaud-Martin tout en ajoutant qu’il a beaucoup d'expérience à l'extérieur du conseil. Il amène un regard nouveau sur la politique municipale .

Autres réactions

Les opposants à Vision zéro ne pouvaient espérer meilleur scénario. Pour eux, l’élection de Jean Lamarche signifie l’abandon du projet. Stéphane Guay, cofondateur de Trifluviens contre Vision zéro, affirme qu’on va laisser le temps à M. Lamarche de prendre ses aises. On a bon espoir qu'il pourra porter ce message-là .

L’ex-candidate à la mairie de Trois-Rivières et conseillère municipale Sylvie Tardif salue l’arrivée du nouveau maire. C’est sûr que j’ai une pensée mon bon ami Jean-François Aubin. Il a fait une belle campagne, mais c’est Jean qui a gagné . Adversaire reconnue d’Yves Lévesque la directrice de COMSEP refuse de le comparer à Jean Lamarche. Je connais très bien Yves Lévesque et Jean Lamarche n’est pas Yves Lévesque.