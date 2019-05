Le CCFM assure ne pas subir de pression budgétaire de la province

Ginette Lavack est bien consciente des efforts budgétaires qui ont été demandés aux autres organismes de la Couronne comme la Salle du centenaire ou encore la Société des alcools du Manitoba.

« Ce gouvernement regarde les finances de façon systématique de chaque ministère, que ce soit l’éducation, la santé ou autre », remarque-t-elle.

Elle estime néanmoins que sa relation avec le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine est plus favorable. Elle assure d’ailleurs n’avoir reçu aucune lettre lui demandant de faire des changements dans son budget.

« C’est peut-être qu’une question de timing et peut être que ça viendra plus tard », se prépare-t-elle.

« On est en dialogue continu avec la province, mais également avec tous nos bailleurs de fonds. C’est important d’avoir une communication claire et continue. On est toujours à l‘écoute de la province et on leur suggère qu’il est important qu’on diversifie nos sources de financement », explique-t-elle.

En l’état, Ginette Lavack reconnaît que le budget du CCFM est « déjà maigre ». Elle estime toutefois que le budget de l’organisme est réaliste pour la province. Cela ne l'empêche pas de rester prudente quant à une révision possible du gouvernement provincial concernant l’organisme culturel francophone.

« C’est sûr que c’est une préoccupation. Les ressources que nous avons ne sont pas suffisantes. On a un énorme travail à faire avec des ressources très limitées tant pour l’édifice que sa programmation », souligne Ginette Lavack.

Les fonds octroyés par la province représentent 50 % des fonds publics reçus par le CCFM, soit 25 % de son budget total.

Des changements dans les modes de financement

Certains de ses financements ont par ailleurs été récemment supprimés dans leur forme actuelle.

« On s’est fait dire, ce printemps, que certains financements pour des réparations sur nos édifices, qui sont parfois disponibles, mais qu’on recevait depuis plusieurs années, ne sont plus disponibles via le ministère de la Culture », explique Ginette Lavack.

Ce sont ainsi 25 000 $ qui disparaissent. La directrice du CCFM précise que cet argent pourrait toutefois être demandé auprès du ministère des Finances sans pour autant avoir de garanties pour le moment.

« On doit développer des relations avec ce ministère », affirme-t-elle en ajoutant que son ministère de tutelle lui a promis de l’aider dans cette démarche.

Ginette Lavack insiste sur le fait que le CCFM veut être un partenaire de la province. Elle dit être prête éventuellement à se diriger vers une autonomie financière « mais [le gouvernement provincial] doit jouer [son] rôle également et nous donner le temps de développer des plans pour aller dans cette direction. Ça ne se fait pas du jour au lendemain ».

Outre les fonds publics, le CCFM perçoit de l'argent via des locations de salle, des commandites, ou encore les recettes de ses activités.

Un risque pour la vie du CCFM

Si la province en venait, un jour, à retirer son financement, Ginette Lavack reconnaît que cela entraînerait des ajustements majeurs au sein du CCFM.

« Il y aurait certainement des coupures dans la programmation ou dans les salaires qu’on pourrait payer, ce qui jouerait également sur les horaires d’ouverture », prévoit-elle.

Mais, pour l’heure, elle estime ne pas voir la province faire des compressions dans son budget quand le CCFM ne dispose déjà pas assez de ressources.