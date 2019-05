La police de Regina permet à des experts de réviser des cas d’agressions sexuelles

Le service de police déploiera cette initiative à partir de l'été. Le projet pilote s’étendra alors sur 17 mois. Une nouvelle bien accueillie au sein des forces de l’ordre.

La révision de ces cas par un groupe d’experts en la matière va nous permettre de nous améliorer en tant qu’officiers. Evan Bray, chef du service de police de Regina

Parmi les experts qui seront sondés, Lisa Miller, directrice du centre d’agressions sexuelles de Regina. D’après elle, l’implication de son organisme dans la révision des cas pourrait permettre aux victimes de s’exprimer plus librement. L’état émotionnel des victimes n’est pas toujours bien pris en charge par la police, selon elle.

Un financement provincial de 122 000 $, dédié à ce projet, a été adressé au service de police de la capitale saskatchewanaise.

La ministre responsable des Services correctionnels et de la police, Christine Tell, a souligné la réussite du modèle de Philadelphie et s’est montrée enthousiaste à l’idée de voir cette initiative s’implanter en Saskatchewan.

Le modèle de Philadelphie a déjà été expérimenté dans d'autres villes canadiennes, dont Calgary, Gatineau et Québec.

Avec des informations de La Presse canadienne et de CBC