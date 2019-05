Les musulmans observent le premier jour du ramadan en Colombie-Britannique

Le ramadan c'est vraiment une école de la vie , explique Ayman Khadre, un pratiquant de Vancouver. C’est une école spirituelle qui va nous permettre de recharger nos batteries pour toute une année.

Selon lui, le fait de s’abstenir permet aux pratiquants de se rapprocher de leur foi, tout en prenant compte de leur cheminement personnel et en tant que membre de la société.

On va essayer de recréer des liens avec la communauté, avec les autres, avec des personnes dans le besoin, essayer de donner plus d’argent, essayer de s’améliorer s’il y a eu des défauts, des mauvaises habitudes prises durant l’année.

Selon l’Association des musulmans de la Colombie-Britannique, il y a plus de 80 000 personnes musulmanes dans la province.

Des liens avec la communauté



Pour plusieurs, le mois du ramadan marque une période dédiée aux oeuvres charitables.

La Muslim Contribution Society, par exemple, a annoncé sur Facebook qu'elle compte fournir 1000 repas à des personnes défavorisées d'ici la fin du mois.

Des actions similaires sont organisées par plusieurs groupes communautaires et des individus.

Dyhia Belhabib est une pratiquante de la région de North Vancouver. Photo : Radio-Canada

Quand on marche dans la rue, pendant tous les autres jours de l’année et qu’on regarde les sans-abri, les gens qui n’ont pas forcément à manger pendant la journée, les gens qui souffrent… on regarde ce genre de manquement et on revisite nos priorités, on revisite notre année , explique Dyhia Belhabib, une pratiquante de North Vancouver.

Ça nous donne l'occasion de faire beaucoup de recherche sur nous-même, en tant que communauté, en tant qu’individu aussi. Dyhia Belhabib, pratiquante

Bien manger

Selon le directeur médical régional de Fraser Health, Akber Mithani, le jeûne peut s’étendre sur une durée de près de 17h en Colombie-Britannique en raison des heures du lever et du coucher du soleil.

Le docteur Akber Mithani Photo : Radio-Canada

C’est pour cette raison qu’il recommande d’adopter des habitudes alimentaires saines lors du ramadan. Les dates, fruits avec lesquels plusieurs brisent traditionnellement le jeûne au coucher du soleil, sont l’une de ses recommandations.

Les dattes sont un glucide très complexe, elles contiennent beaucoup de fibres, alors elles offrent une libération très lente de sucres et de glucides , explique le docteur Mithani en ajoutant que c'est l'un des meilleurs aliments à consommer pour rompre un jeûne.

Il recommande également de consommer 2 litres d’eau par jour et de manger des aliments à base d’eau tels que des melons ou des concombres. Avant de reprendre le jeûne, il recommande des tartines aux avocats puisqu’elles sont nutritives et remplissantes.

Le mois sacré du ramadan se termine à la fin du cycle lunaire, soit dans 30 jours. Sa fin annonce le début des grandes célébrations de l'Aïd-el-Fitr.