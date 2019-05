Le gouverneur de la Banque du Canada souhaite un marché hypothécaire plus flexible

Dans un discours prononcé lundi à Winnipeg, M. Poloz a affirmé que les changements pourraient comprendre la mise en valeur de prêts avec des termes de plus de cinq ans, la création d'un marché privé pour les titres adossés à des créances hypothécaires et le lancement d'un prêt hypothécaire avec participation pour les acheteurs d'une première maison.

Selon lui, ces innovations permettraient aux emprunteurs, aux prêteurs et aux investisseurs d'être plus flexibles, tout en réduisant les risques pour le système financier.

« Je tiens à le préciser : le système n'est pas défectueux - il a bien servi les Canadiens et les institutions financières », a-t-il affirmé dans le texte de son discours prononcé devant l'Association canadienne des coopératives financières et Chambre de commerce de Winnipeg.

« Mais nous ne devrions pas cesser de chercher à l'améliorer. Et je vous invite tous à vous joindre à cet effort. »

M. Poloz fait ces recommandations alors qu'il étudie trois situations clés du marché du logement : le ralentissement causé par le plongeon du cours du pétrole en Alberta et en Saskatchewan, la forte baisse de l'activité de revente à Toronto et à Vancouver, et la croissance soutenue dans de nombreuses autres régions du Canada.

Selon le gouverneur, le marché canadien de l'habitation dans son ensemble devrait renouer avec la croissance plus tard en 2019, lorsque les marchés de Vancouver et de Toronto se stabiliseront.

« Les facteurs fondamentaux du marché canadien du logement demeurent solides et la croissance reprendra une fois que les effets de la baisse des attentes concernant l'augmentation des prix des logements et des nouvelles lignes directrices sur le crédit hypothécaire se seront résorbés », a-t-il expliqué.

Dans son budget de printemps, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'un prêt hypothécaire avec participation, qui vise principalement à améliorer l'accessibilité au logement pour ceux qui accèdent à la propriété, en leur permettant d'obtenir un prêt sans intérêts qu'ils pourront ajouter à leur mise de fonds. Le plan, s'il est mis en oeuvre, encouragerait également une augmentation de l'offre de logements, a estimé M. Poloz.

Le gouvernement devrait fournir plus de détails sur sa proposition plus tard cette année.

Dans l'ensemble, le gouverneur de la banque centrale a estimé qu'il y avait beaucoup de possibilités.

« Bien entendu, il existe beaucoup d'autres formes possibles de prêts hypothécaires. En fait, il y en a tellement que je me demande pourquoi notre marché hypothécaire a changé aussi peu de mon vivant. »