Simulation au Collège Shawinigan : les étudiants face à la réalité d'une catastrophe

C'est la cinquième édition de cet exercice grandeur nature. Une catastrophe qui, cette année, a pris la forme d'une explosion et d'un incendie à la Maison des jeunes.

Si la catastrophe et les blessures sont fictives, tout le reste est réel. Après la détonation, les étudiants entrent en scène. Pendant plus de deux heures, ils vont gérer intégralement la situation de crise sous le regard des formateurs.

Secours, triage, prise en charge, évacuation : au total, 11 professions différentes étaient représentées. C'est d'ailleurs l'un des points importants de la simulation pour Luc Grenier, coordonnateur du Centre virtuel d'immersion clinique du Collège (CVIC). L'étudiant a beau apprendre, mais souvent il est en vase clos. Travailler comme ça, en collaboration, ça fait une différence sur le marché du travail.

Karine Gariépy et Amalie Paré-Lambert sont étudiantes en deuxième année de soins préhospitaliers d'urgence. Elles observent leurs camarades avant de participer pleinement à l'exercice l'an prochain.

Ça nous apporte plein de choses en fait, on peut vraiment voir nos erreurs, premièrement, puis aussi savoir un peu comment ça va fonctionner avec les pompiers, les polices puis nos collègues dans le fond.

Les étudiants intervenaient en autonomie. La rétroaction se faisait dans un second temps. Photo : Radio-Canada

On fait des simulations dans nos cours, mais une grosse simulation comme ça là, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour notre formation. Amalie Paré-Lambert, étudiante en soins préhospitaliers d'urgence, Collège Shawinigan

Les étudiants peuvent aussi se confronter à la réalité et prendre des décisions dont dépendent les vies des victimes. Cette partie de l'apprentissage serait impossible hors de la simulation, selon Luc Grenier. Si on les amène en stage, on ne les mettra pas dans un contexte de dangerosité ou mettre la population dans un contexte de dangerosité. Si j'ai un patient qui complique, on va dire à l'étudiant : "Regarde-nous faire, on va intervenir puis après ça on va faire un débriefing ensemble", mais jamais ils ne vont transférer leurs connaissances.

Une simulation comme ça, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre des décisions. Luc Grenier, coordonnateur du Centre virtuel d'immersion clinique du Collège (CVIC).

Pour renforcer l’exercice et travailler la collaboration entre services d’urgence, des pompiers, des policiers, des ambulanciers et le Service d’intervention d’urgence civile du Québec (SIUCQ) étaient présents. Airmedic a même pris part à l'exercice en envoyant un équipage à bord du tout nouvel hélicoptère C145 pour simuler une évacuation vers un centre hospitalier.

Pour rendre le tout encore plus crédible et immersif, 46 élèves de quatrième secondaire des cours d’art du séminaire Sainte-Marie ont participé à l'exercice. Les cours d'art y sont orientés vers les effets spéciaux et les prothèses. Les élèves ont donc préparé des maquillages réalistes et autres effets impressionnants pour les blessures.

Pierre Duplessis, enseignant en art et communication au Séminaire Sainte-Marie explique qu'il aura fallu au groupe près de vingt heures de travail pour réaliser tous les éléments. C'est extraordinaire parce qu'ils mettent en pratique vraiment ce qu'ils apprennent en art plastique dans un contexte réel. C'est très stimulant pour eux.

Au total, près de 170 étudiants de plusieurs écoles ont pris part à cette simulation. Une expérience enrichissante pour ces étudiants finissants qui intégreront très bientôt les effectifs médicaux du Québec.