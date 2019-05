Nouvelle ligne d'appel pour les survivants de violences sexuelles

Les survivantes et survivants de violences sexuelles peuvent obtenir de l'aide, partout en Alberta, en appelant ou en envoyant un message texte au 1-866-403-8000. L'Association des services aux victimes d'agressions sexuelles de l'Alberta (AASAS) affirme qu'il s'agit d'une première au pays qui permettra d'aider plus de gens que jamais.

« Notre message aux survivants est le suivant: on vous croit. Ce n’est pas de votre faute. Quand vous serez prêts, vous ne serez qu’à un message ou un coup de fil pour recevoir l’aide dont vous avez besoin », dit la directrice générale de l’AASAS, Debra Tomlinson.

En contactant la nouvelle ligne de soutien, appellée One line, les survivants, survivantes et leurs proches peuvent parler à un intervenant qualifié et être référés à des ressources locales partout dans la province.

Un service d'interprètes dans plus de 200 langues, dont le Cri, sera également mis à leur disposition, entre 9 h et 21 h.

Les lignes d’appels ouvertes 24 h sur 24 h qui existent déjà, entre autres, à Edmonton et Calgary, resteront en fonction. L’AASAS espère cependant que ses services multilingues et l'option de discuter par clavardage ou message textes permettront de joindre plus de gens et de combler le manque de ressources hors des grands centres urbains.

Selon Debra Tomlinson, le nombre de personnes qui ont eu recours aux services-conseils de l’AASAS a bondi de 53 % en un an. Celles qui doivent être référées à un psychologue ou à un autre service professionnel font encore face à de longues listes d’attente, souligne-t-elle.

« À mesure que la demande augmente, les listes d’attente se rallongent », fait-elle remarquer.

One line a été partiellement financée par l’ancien gouvernement néo-démocrate de l’Alberta. La nouvelle ministre du Multiculturalisme, Leela Aheer, a d’ailleurs remercié ce dernier pour toutes ses contributions à la lutte aux violences sexuelles, lors du lancement de l’initiative, lundi.

Elle promet que son parti continuera le travail.