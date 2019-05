L'École des sciences infirmières de l’USB est enfin pleinement approuvée

Le diplôme en sciences infirmières auxiliaires a reçu son approbation en janvier 2019, et le baccalauréat en sciences infirmières, en mars 2019.

Pour le vice-recteur à l’Enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, c’est une belle réussite après deux ans de travail.

« Les deux ordres provinciaux nous avaient, chacun, accordé un agrément conditionnel de deux ans au printemps 2016 pour le diplôme en sciences infirmières auxiliaires et pour le baccalauréat en sciences infirmières avec des recommandations auxquelles il fallait répondre », se souvient-il.

Il ajoute que c’est précisément pour répondre aux critères imposés qu’a été créée l’École des sciences infirmières et des études de la santé en juin 2017.

« [Avant], on hébergeait nos programmes de santé à l’intérieur de l’École technique et professionnelle. En juin 2017, on a créé une école à part, ce qui entraîne une autonomie et toute une infrastructure administrative », précise Peter Dorrington.

De plus, l'USB a également demandé une évaluation par le Bureau d'agrément de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières, et a ainsi reçu deux agréments supplémentaires : l'un pour le programme, l'autre pour l'École.

« Il ne s’agit pas de répondre aux exigences minimales. On doit démontrer qu’on atteint l’excellence en termes de gouvernance, de partenariat, de ressources, ou encore de l’excellence du programme », insiste le vice-recteur.

Il ajoute que l'USB est la seule institution manitobaine à avoir reçu des agréments nationaux.

Avec des informations de Gavin Boutroy