Un projet pilote à l’école de Bellegarde pour soutenir l’intégration des enfants autistes

La méthode pédagogique qu’encourage Stéphane Beaulne, professeur à l’université de Nipissing, en Ontario, intègre les enfants autistes aux classes ordinaires et se base sur un enseignement explicite.

Une des erreurs du passé, qu’il faut absolument éviter, est de retirer l’enfant autiste d’une classe ordinaire et de le placer auprès d’un intervenant. Cela crée une dépendance importante. Or, plus une personne est dépendante, plus il va être difficile pour elle de s’inclure et de contribuer à la société. Stéphane Beaulne, chercheur clinicien et professeur au département de psychologie à l'université de Nipissing

Un des points phares de l’approche du chercheur consiste à développer les compétences autorégulatrices chez les enfants autistes afin de leur permettre de prendre un certain contrôle sur leurs émotions et de pouvoir se socialiser avec les autres. Pour y parvenir, Stéphane Beaulne préconise un enseignement explicite.

Enseigner étape par étape. Les enfants autistes fonctionnent souvent de façon très analytique et systémique, observe-t-il. On doit donc avoir un début et une fin et bien décortiquer les choses.

Les enfants et jeunes adultes autistes sont plus à risques d'êtres affectés par des maladies mentales, d'après l'Institut national de santé publique du Québec. Photo : Radio-Canada

Stéphane Beaulne, qui a aussi exporté sa méthode en France, souligne l’efficacité de son approche. Cela fait plus de 15 ans que je fais cela, souligne le chercheur. Les enfants que je vois finissent à l’université et vont sur le marché du travail. Ils ont une vie autonome.

Selon le chercheur, cette méthode permet aussi de travailler avec des enfants qui ont d’autres diagnostics, tels que des troubles d’attention, d’apprentissage ou d’hyperactivité.

Pour lui, le système scolaire de la Saskatchewan doit suivre ce qui a été fait au plan national et devrait laisser une chance aux enfants autistes d’intégrer les classes ordinaires dès la maternelle.

En 2018, le rapport du Système national de surveillance du trouble du spectre de l’autisme (TSA) a rapporté qu’environ un enfant sur 66 âgé de 5 à 17 ans avait reçu un diagnostic de TSA.