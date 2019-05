Le parc du Mont-Bellevue classé réserve naturelle en 2020

Le conseil municipal de Sherbrooke a autorisé lundi qu'une demande de reconnaissance soit faite au gouvernement du Québec pour que la partie du mont Bellevue lui appartenant, soit l'équivalent de 25 % des quelque 157 hectares, soit transformée en réserve naturelle. L'Université de Sherbrooke, qui détient 75 % du terrain, a autorisé le dépôt de la demande en février dernier.

La demande sera déposée auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ce mois-ci et devrait prendre un an avant d'être officialisée.

Entretemps, différents travaux seront réalisés au cours des prochains mois dans le parc pour assurer la transition et protéger certains milieux humides, notamment.

Plus de détails à venir