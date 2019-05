Les Capitales jouent les touristes

Le gérant Patrick Scalabrini tenait à faire découvrir la ville de Québec aux 17 nouveaux joueurs qui ont joint l’organisation au cours des derniers mois. Ils ont notamment visité la terrasse Dufferin et les plaines d’Abraham.

« On voulait que les gars découvrent ensemble la ville qu’ils vont représenter du début à la fin de la saison. Ça permet de bâtir l’esprit d’équipe et de créer des liens entre les joueurs », explique celui qui entame sa dixième saison à la barre des Capitales.

Patrick Scalabrini a amorcé son dixième camp d’entraînement à la barre des Capitales de Québec. Photo : Radio-Canada

Patrick Scalabrini ajoute que l’expérience lui a enseigné que la première journée d’un camp d’entraînement se prêtait bien à ce genre d’activités.

« On a appris à ne pas juger le jour 1 parce que les gars sont un peu rouillés, ils essaient d’en faire un peu trop. Le terrain n’est pas nécessairement prêt non plus. Donc, on leur donne cette journée-là […] mais à partir de demain, ça va être plus sérieux un peu sur le terrain », prévient-il.

« C’est trippant! »

Les joueurs des Capitales ont semblé apprécier jouer les touristes l’espace d’un après-midi, d’autant que le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous.

« C'est trippant! Les gars ont le sourire au visage et c'est super intéressant aussi, même pour moi qui habite ici depuis 13 ans, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui », confie le lanceur et instructeur Karl Gélinas.

Originaire de la Colombie-Britannique, le voltigeur Tyson Gillies, l’un des trois joueurs canadiens signés par les Capitales cet hiver, était on ne peut plus ravi de cette première journée de camp.

Le gérant Patrick Scalabrini (à gauche) et le président des Capitales, Michel Laplante (à droite), ont accompagné les joueurs au cours de la visite. Photo : Radio-Canada

« C’est très surréel. Ça fait des années que je joue au baseball dans les rangs professionnels et je n’ai jamais vu ni entendu parler d’une chose semblable. C’est très excitant », indique l’ancien porte-couleurs des Champions d’Ottawa.

Les Capitales amorceront leur saison le 17 mai en affrontant les Aigles à Trois-Rivières.

Les hommes de Patrick Scalabrini joueront leur premier match à domicile quelques jours plus tard, le 21 mai, face aux Jackals du New Jersey.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf