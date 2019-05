Hausse considérable des loyers à la Résidence des Aînés de Shipshaw

L'Office municipal d'habitation (OMH) Saguenay-Le Fjord, qui administre la résidence, affirme que la hausse est liée au changement de catégorie de l'établissement.

Lorsque l'OMH a pris possession de la résidence en 2011, après les déboires financiers de l'organisme sans but lucratif (OSBL) qui en était propriétaire, l'établissement comptait sept locataires et était destiné à des personnes autonomes.

Depuis, le nombre de locataires a augmenté à 31. L'établisssement est aujourd’hui considéré comme une résidence pour personnes semi-autonomes par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Si cette nouvelle classification ne change rien au loyer en soi, calculé en fonction du revenu des locataires, elle oblige la direction à mettre en place de nouveaux services, comme une infirmière auxiliaire à temps partiel, et à former le personnel pour de nouveaux types d'intervention. Le coût moyen par résident est de 109 $ par mois.

On avait le choix de retourner à une résidence pour personnes autonomes, mais ça nous obligeait à demander à huit à dix locataires de quitter parce qu'ils ne répondaient plus aux critères d'une résidence autonome. Ou, on avait le choix de dire : "On y va, on continue, on se certifie comme une résidence semi-autonome et on demande aux locataires de faire leur choix, si ça leur convient, en fonction de leurs revenus".

Arianne Villeneuve, directrice des services à la clientèle, OMH Saguenay-Le-Fjord