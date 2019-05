Voici la genèse du projet de loi sur la laïcité au Québec

Jusqu’au 16 mai prochain, des représentants de communautés religieuses, des groupes prônant la laïcité de l'État, des experts, des intellectuels et des mouvements syndicaux seront invités à donner leur point de vue, à faire leurs recommandations ou à exprimer leurs objections au sujet du projet de loi déposé le 28 mars dernier par le leader parlementaire du gouvernement et ministre québécois de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette.

Au total, 36 groupes doivent déposer des mémoires à l'occasion de ces audiences dont plusieurs ont préféré se retirer, notamment le Barreau du Québec et quatre associations qui représentent les forces policières.

Le terrain des consultations sur la laïcité est bien connu des Québécois qui ont eu droit, ces dernières années, à une succession de projets de loi, à une commission publique sur les « accommodements raisonnables » et même à un projet de charte des valeurs québécoises pour tenter de définir la place que doit occuper le religieux dans une société démocratique et laïque.

Depuis quand parle-t-on de laïcité au Québec?

Déjà, au 18e siècle, on débattait, dans le Haut et le Bas-Canada, de la création d’écoles non confessionnelles. Une idée que combattait farouchement à l’époque le clergé et qui « a engendré des systèmes scolaires parallèles catholique et protestant au Québec et la mise sur pied d’écoles séparées en Ontario et ailleurs au Canada », peut-on lire dans l’Encyclopédie canadienne.

Plus tard, au milieu du 19e siècle, la laïcité totale du gouvernement et l’égalité devant la loi de tous les citoyens, y compris les Autochtones, sans égard à la langue, la religion ou l’origine ethnique, figuraient parmi les principes fondateurs du gouvernement républicain que voulaient fonder les patriotes du Bas-Canada, défaits par les troupes britanniques à l'issue de la rébellion de 1837-1838.

L’idée d’un gouvernement où les pouvoirs publics seraient exempts de toute influence de l’Église n’a jamais disparu au Québec, même après la Révolution tranquille qui a vu naître des écoles, des hôpitaux publics laïcs et un appareil d’État moderne, où le pouvoir religieux avait perdu l’essentiel de son influence d’antan.

Le débat sur la laïcité a ressurgi comme une éruption volcanique au Québec au milieu des années 2000 à la faveur d’une série d’accommodements consentis à des groupes ethniques et religieux qui réclamaient, par exemple, l’aménagement de lieux de prières dans des universités, des collèges ou sur leurs lieux de travail.

Des citoyens manifestent en faveur de la laïcité en novembre 2014. Photo : Radio-Canada

2006 - Les « accommodements raisonnables »

En 2006, un YMCA du Mile-End, à Montréal, accepte de changer les fenêtres d'une salle d'entraînement pour du verre givré à la demande de membres de la communauté juive hassidique, qui ne veulent pas que leurs enfants, de leur école en face, puissent voir des gens s’entraîner.

L'incident soulève une vague d’indignation au Québec, forçant la direction du YMCA à installer des fenêtres munies de stores pouvant être ouverts ou fermés, à la discrétion des membres.

Les graines d’un nouveau débat sur la laïcité au Québec viennent d’être semées.

L'égalité des droits, on l'a, et il faut s'en féliciter. [...] Mais il y a une nuance entre ça et s'effacer soi-même, et dire que la majorité n'a plus le droit d'exister, d'avoir ses traditions, d'avoir ses façons de faire. Ça, pour moi, c'est un à-plat-ventrisme qui ne mène nulle part. Mario Dumont, alors qu'il était chef de l'Action démocratique du Québec (novembre 2006)

2007 - La commission Bouchard-Taylor

En février 2007, alors que la question des accommodements raisonnables fait de plus en plus de vagues dans l’opinion publique, le gouvernement libéral de Jean Charest mandate le philosophe Charles Taylor et le sociologue Gérard Bouchard pour diriger des audiences publiques sur les questions liées aux accommodements consentis aux minorités culturelles et religieuses au Québec.

Rapidement, la question du port de signes religieux par les fonctionnaires et les employés de l’État s’installe à l’avant-plan des audiences, de même que la présence du crucifix qui trône au Salon bleu de l’Assemblée nationale depuis 1936.

Le 22 mai 2008, les commissaires Bouchard et Taylor présentent une série de recommandations au gouvernement Charest, dont deux causent une certaine surprise.

Ils proposent d'abord au gouvernement Charest d'interdire le port de signes religieux par les employés de l'État en position d'autorité par rapport aux citoyens, notamment les juges et les policiers.

Charles Taylor (à gauche) et Gérard Bouchard (à droite) lors du dévoilement de leur rapport de la commission sur les accommodements raisonnables en mai 2008. Photo : La Presse canadienne / Yan Remiorz

En ce qui concerne le port de signes religieux par les agents de l’État, nous recommandons qu’il soit interdit à certains d’entre eux (magistrats et procureurs de la Couronne, policiers, gardiens de prison, président et vice-présidents de l’Assemblée nationale). Mais pour tous les autres agents de l’État (enseignants, fonctionnaires, professionnels de la santé et autres), nous estimons que le port de signes religieux devrait être autorisé. Extrait des recommandations contenues dans le rapport de la commission Bouchard-Taylor (mai 2008)

Les commissaires recommandent également le retrait du crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale au nom « de la séparation de l’État et des Églises et de la neutralité de l’État ».

Le gouvernement Charest ne mettra jamais en application ces recommandations. Il adopte, le jour même du dépôt du rapport, une résolution pour que le crucifix soit maintenu au Salon bleu.

Près d'une décennie plus tard, Charles Taylor fait volte-face, en février 2017, en déclarant qu'il ne croit plus que Québec doive légiférer pour interdire le port de signes religieux visibles aux employés de l'État qui exercent des fonctions coercitives, comme il le préconisait en 2008.

J'ai bien signé le rapport où cette recommandation paraît; mais neuf ans plus tard, je ne l'endosse plus. [...] C'est principalement l'évolution du contexte qui m'a fait changer d'idée. Charles Taylor, au micro de Radio-Canada (février 2017)

2008 - L’identité québécoise, selon le PQ

À l’automne 2008, le Parti québécois (PQ), alors le deuxième groupe d'opposition à l’Assemblée nationale, dépose les projets de loi 195 et 196 qui déterminent cinq éléments qui constituent, selon lui, le « socle de l'identité québécoise » et qui doivent guider les décisions des juges, des administrateurs ou des élus appelés à trancher dans des cas de demandes d'accommodements.

Le PQ, qui regagnera le statut d'opposition officielle aux élections de décembre 2008, propose du même souffle de créer une « citoyenneté québécoise » et de rédiger une constitution qui établit les valeurs communes des citoyens du Québec. Les deux projets de loi sont rejetés à l'Assemblée nationale.

Des manifestantes se sont réunies au centre-ville de Montréal pour s'opposer au projet de loi 21 sur la laïcité, le dimanche 7 avril dernier. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

2010 - Le projet de loi 94

Trois ans plus tard, le 24 mars 2010, le gouvernement de Jean Charest dépose le projet de loi 94 « établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’administration gouvernementale et dans certains établissements ».

Le projet de loi prévoit, entre autres, que les services de l'État devraient être fournis et reçus à visage découvert. Le projet prévoit aussi l’interdiction du port de signes religieux dits « ostentatoires » pour tous les employés des secteurs publics et parapublics, y compris les enseignants et les éducatrices en garderie.

Le projet de loi 94 ne sera jamais adopté et mourra au feuilleton avec la défaite des libéraux aux élections de 2012.

Ce qu'on attend d'un employé de l'État, c'est qu'il exerce son travail avec impartialité et compétence, qu'il le fasse en français et à visage découvert. Jean Charest, premier ministre du Québec

2013 - La charte des valeurs

Quelques mois après avoir ravi le pouvoir aux libéraux, le gouvernement péquiste de Pauline Marois, alors minoritaire, décide de faire de la laïcité de l’État l’un de ses chevaux de bataille en prévision du déclenchement de nouvelles élections censées donner au parti une pleine majorité en Chambre.

Le 13 septembre 2013, le ministre péquiste Bernard Drainville est chargé d’élaborer une charte détaillée des valeurs québécoises assortie d’une interdiction du port de signes religieux « apparents » pour tous les fonctionnaires et employés de l’État québécois, des secteurs autant publics que parapublics.

La première ministre péquiste Pauline Marois pose fièrement en compagnie de son ministre des Institutions démocratiques, Bernard Drainville, lors de la présentation de leur projet de charte des valeurs. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot/CP

La meilleure façon de protéger les religions est que l'État n'ait pas de religion. Bernard Drainville, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne (septembre 2013)

Décrié par l’opposition libérale et les trois partis fédéraux comme une atteinte aux droits de la personne et comme une tentative pour attiser le débat sur l'indépendance du Québec, le projet de charte est cependant appuyé à l’époque par la Coalition avenir Québec de François Legault.

Ce dernier estime cependant que le projet du Parti québécois va trop loin et que l’interdiction du port de signes religieux ne devrait se limiter qu’aux représentants de l’État en position d'autorité, tels que les policiers et les juges, comme le recommandaient Charles Taylor et Gérard Bouchard.

Le PQ perdra le pouvoir l’année suivante au profit des libéraux de Philippe Couillard.

2017 - Le projet de loi 62

Pressés par l’opposition de prendre position sur la laïcité de l’État et le port de signes religieux par les employés gouvernementaux, les libéraux de Philippe Couillard font adopter, le 18 octobre 2017, après deux années de débats houleux, le projet de loi 62 qui consacre la « neutralité religieuse » du gouvernement québécois.

Présenté comme la réponse de son gouvernement au rapport de la commission Bouchard-Taylor, le projet de loi défendu par la ministre de la Justice à ce moment, Stéphanie Vallée, exclut toute interdiction de port de signes religieux pour les fonctionnaires, mais prévoit en revanche que les services publics soient dispensés et reçus à visage découvert, pour des raisons de sécurité et de communication.

Bien qu’adoptée par l’Assemblée nationale, cette loi ne sera jamais appliquée en raison d’une contestation judiciaire intentée par le Conseil national des musulmans canadiens, l'Association canadienne des libertés civiles et une citoyenne qui porte le niqab.

2019 - Le projet de loi 21

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État maintenant à l'étude prévoit que toutes les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires doivent respecter les principes de la séparation de l’État et des religions, de la neutralité religieuse de l’État, de l’égalité de tous les citoyens et des libertés de conscience et de religion.

Il prévoit l’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école.

Le projet de loi sur la laïcité est assorti d’une clause protégeant les droits acquis des employés touchés qui portent déjà un signe religieux, à condition qu’ils conservent la même fonction dans une même organisation. Il y en aurait « probablement quelques centaines », selon le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette.

Il comprend aussi des dispositions de dérogation pour soustraire la loi à des articles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. La charte québécoise sera en outre modifiée afin qu’elle stipule « que les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ».

Le projet de loi prévoit également que tous les services gouvernementaux devront être offerts à visage découvert. Ils devront aussi être reçus à visage découvert lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification ou pour des motifs de sécurité. Aucun accommodement raisonnable ne pourra être demandé pour contourner cette obligation, est-il précisé.

Le projet de loi sur la laïcité de l'État n’inclut aucune sanction pénale ni monétaire pour les contrevenants.