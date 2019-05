Fargo va construire son canal de dérivation de la rivière Rouge

Alors que la fonte des neiges de ce printemps a fait que quelques habitants de la municipalité du Dakota du Nord se sont retrouvés les pieds dans l'eau, les élus ont décidé de mettre en œuvre un projet de protection de la ville dont l’idée a germé il y a 10 ans.

Lors des inondations de 2009, la ville avait failli se retrouver sous l’eau. Des millions de sacs de sable avaient alors dû être remplis pour contenir les flots.

C’est pour éviter une telle situation d’urgence que le conseil municipal a validé la création d’un canal de dérivation des eaux dont le coût serait de 3,6 milliards de dollars américains, qui contournera la ville sur 48 kilomètres.

Le maire de Fargo, Tim Mahoney, se dit étonné et ravi que les résidents des terres sur lesquelles le canal va être construit aient été coopératifs et aient vendu leur maison.

« Nous avons racheté près de 97 % des maisons. Lorsque les gens sont proches des inondations, ils comprennent ce qu’il est nécessaire de faire. Pour ceux qui sont plus éloignés, c’est moins évident », précise-t-il.

Il ajoute que, bien que le projet soit coûteux dans l’absolu, il ne l’est pas tant lorsqu’on sait que le canal de dérivation doit protéger près de 235 000 personnes.

Tim Mahoney précise également que, dans le cas d’une inondation majeure comme celle qu'a connue Grand Forks en 1997, cela coûterait 24 milliards de dollars canadiens en réparation de dégâts.

Pour financer le projet de construction du canal de dérivation, la Ville de Fargo va instaurer une taxe de vente. L’État du Dakota du Nord a également augmenté son investissement de 180 millions de dollars américains dans le projet, quand le gouvernement fédéral américain a ajouté 300 millions.

Aucun risque pour le Manitoba

Du côté canadien, le ministre de l’Infrastructure du Manitoba, Ron Schuler, est allé aux États-Unis le mois dernier pour prendre connaissance du projet à Fargo.

Il affirme que le canal de dérivation de la ville américaine ne devrait pas poser de problème pour la province canadienne.

« Il ne devrait pas y avoir plus d’eau parce que ce sont des projets très régulés. [Les ingénieurs américains] vont aussi construire un bassin de rétention parce que, s’ils renvoyaient l’eau trop rapidement au nord, cela toucherait le Manitoba, mais cela inonderait également Grand Forks », explique-t-il.

Pour le professeur en génie civil à l’Université du Manitoba Jay Doering, il n’y aura aucun effet pour les Canadiens, ou « un effet négligeable ».

« Comme pour notre canal de dérivation [à Winnipeg], une partie du flux passera dans la ville quand une autre partie passera par le canal de dérivation avant de se rejoindre et de continuer son chemin. On change simplement le parcours de l’eau, mais pas vraiment sa vitesse. Ce sont plutôt les agriculteurs au sud de Fargo qui pourraient être inquiets de voir des inondations plus importantes qu’auparavant », conclut-il.

Avec des informations de Mathilde Monteyne