À Edmonton, le chef McFee promet une police plus diversifiée et sociale

Seulement trois mois après son arrivée en poste, le chef de la police d'Edmonton, Dale McFee, promet un changement de ton et d'approche au sein des forces de l'ordre. Il entend attaquer la criminalité à la racine, soit dans les problèmes sociaux qui la perpétuent, en plus d'améliorer les relations avec les minorités, mises à mal par des pratiques jugées discriminatoires et racistes par certains.

Dale McFee l'admet d'emblée lors de sa rencontre matinale avec la presse : « la relation entre son service de police et la communauté pourrait être meilleure ».

ll promet de porter une attention particulière aux minorités avec qui les forces de l'ordre ont parfois maille à partir.

Le 23e chef de la police d'Edmonton estime qu'une des forces de la capitale est sa diversité démographique, une diversité qui ne se reflète pas pleinement dans les rangs de sa police, admet-il.

« Nous faisons un travail remarquable dans notre recrutement, croit Dale McFee. La dernière classe de recrues comprend des gens de trois provinces qui parlent huit langues différentes. »

Nous ne retrouvons pas cette même diversité au sommet de notre hiérarchie. Dale McFee, chef de la police d'Edmonton

Dans les récentes années, de nombreux reportages ont été produits citant le nombre disproportionné d'interpellations touchant les communautés marginalisées.

Des documents obtenus par le groupe Black Lives Matter en juin 2017 indiquaient que les policiers d'Edmonton intervenaient dix fois plus auprès des femmes autochtones qu'auprès des femmes blanches.

De même, les minorités visibles de la capitale avaient trois fois plus de chances d'être interpelées dans la rue que la majorité.

Pour rebâtir la confiance, Dale McFee entend prêcher par l'exemple.

« Je dois me rendre personnellement accessible à ces communautés , croit-il. Parfois nous intervenons de manière importante avec les membres les plus en difficulté au sein de ces communautés. Si nous n'établissons pas le dialogue pour expliquer pourquoi nous agissons de la sorte, ça peut créer de la confusion et c'est à ce moment que les fractures apparaissent entre eux et nous. »

Dale McFee a réussi à faire du service policier de Prince Albert, en Saskatchewan, un des plus diversifiés du pays. Au terme de son mandat de neuf ans, 38 % des employés du service étaient autochtones.

Attaquer la criminalité à la racine

Le chef de police entend également s'attaquer aux problèmes sociaux qui rongent le tissu social de la capitale au cours de son mandat de cinq ans. Sa raison est simple : Edmonton n'a pas d'autres choix.

« Nous n'avons tout simplement pas les moyens de les ignorer. Les problèmes sociaux croissent de façon disproportionnée, et les coûts qu'ils engendrent explosent », maintient Dale McFee.

« Si nous ne nous réglons pas nos problèmes sociaux, qui paiera la facture? Personne ne pourra acquitter les frais », a lancé le chef de police.

Edmonton jouit d'une bonne santé économique. Si nous ne saisissons pas cette occasion pour soulager les plus vulnérables, peut-être que l'occasion ne se représentera jamais. Dale McFee, chef de la police d'Edmonton

Pour ce faire, il entend collaborer plus étroitement avec les différents services de première ligne, comme le personnel médical et les intervenants sociaux.

« Nous intervenons souvent avec les mêmes individus, souligne-t-il. Nous avons un rôle central à jouer pour les diriger vers les bonnes ressources, pour les aider à sortir de leur vulnérabilité. »

« Notre stratégie, jusqu'à maintenant, a été de mettre plus de policiers dans les quartiers, indique Dale McFee. Depuis 10 ans, nous accusons le deuxième plus haut taux de criminalité au pays. Quelque chose ne fonctionne pas et nous devons faire les choses différemment. »

Sa première réforme concernera la transparence de son service. D'ici juin, il entend réviser la politique en matière d'identification des victimes d'homicide - une des plus opaques du pays, selon une enquête de CBC.

Pour le reste, Dale McFee ne dévoile aucun objectif précis ni échéance.