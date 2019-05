Est-il trop tard pour la nature?

Le chercheur Jean-François Silvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, pense qu'il est encore temps, mais que l'humain doit prendre rapidement des actions pour s'assurer que les ressources essentielles à sa survie ne disparaissent pas.

Le constat dressé par 145 scientifiques est basé sur 15 000 articles scientifiques et rapports internationaux est pourtant troublant. Le document de 1800 pages montre qu’environ un million d'espèces animales et végétales sur les quelque huit millions estimées sur Terre sont menacées d'extinction, dont « beaucoup dans les prochaines décennies ».

« L’intérêt de ce travail est qu’elles ont toutes (les données) été rassemblées dans un seul document par plusieurs centaines de personnes », ajoute Jean-François Silvain, dans l’objectif de les présenter aux différents gouvernements.

Le document montre que 75 % de l'environnement terrestre a été « gravement altéré » par les activités humaines et 66 % de l'environnement marin est également touché.

Depuis quelques années, de nombreux scientifiques affirment que la Terre est entrée - ou entre - dans la 6e extinction de masse.

Le scientifique ajoute un « mais » car, selon lui, si l’humain continue de développer ses activités comme c’est le cas actuellement, on pourrait rapidement y parvenir.

« Ce qui faut savoir, c’est qu’avant de voir une espèce disparaître, en général, ses populations vont décroître. Pour la faire disparaître, il faut éliminer toutes ses populations », explique le chercheur.

Une situation qui est observée un peu partout sur le globe.

M. Silvain rappelle qu’une étude allemande a montré il y a quelques années qu’en l’espace de 30 ans, 80 % de la biomasse des insectes volants avait disparu.

« Ce ne sont pas des espèces qui ont disparu, mais des populations réduites de manière dramatique », explique-t-il.

Les signataires du rapport estiment pourtant qu’il n’est pas trop tard pour la biodiversité terrestre.

On sait quels sont les facteurs directs de pression : changement d’usage des terres, surexploitations des ressources, pollution, changement climatique, espèces exotiques envahissantes, etc. On connaît aussi les facteurs indirects très forts, dont la démographie humaine en très forte croissance. Et les activités sociales économiques qui font peu de cas souvent de la biodiversité.

Jean-Francois Silvain