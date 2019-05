Résidence Plaisance des Îles : une première pelletée de terre en juin

L’entreprise Pomerleau inc. s'est engagée à livrer la résidence en novembre 2020, ce qui respecte l'échéancier original.

C'est l’entreprise qui a déposé la plus basse soumission.

Les propositions des trois autres soumissionnaires oscillaient entre 45 et 48 millions de dollars, précise Léonard Aucoin, président du conseil d'administration.

M. Aucoin précise que les administrateurs de Résidence Plaisance des Îles avaient prévu des travaux d’un montant maximal de 36 millions.

Des négociations pour parvenir à un montant qui respecterait le budget prévu ont donc été entreprises entre le 22 mars et la semaine dernière entre le promoteur et la firme Syscomax, à qui a été confiée la gestion du projet.

Les deux parties se sont entendues pour 37,3 millions de dollars. À 37,3 millions de dollars, c’est un peu plus qu’on avait prévu, mais on est capable d’assumer ça, mais on ne pouvait pas aller à 40, 45 millions, c’est clair , commente M. Aucoin.

La facture totale du projet est estimée à 56,3 millions de dollars, ce qui inclut le coût de l’achat du terrain, incluant la décontamination, la déconstruction et la reconstruction, jusqu’à la livraison des appartements et même la TVQ et TPS.

Montage financier

Pour réaliser ce projet, les Caisses Desjardins, la Banque Nationale et Investissement Québec se sont regroupés pour consentir des prêts totalisant 23,4 millions de dollars.

Le projet a aussi bénéficié d’une subvention de 5 millions de dollars de la Société d’habitation du Québec.

L’organisme garantit aussi un prêt de 26 millions de dollars. Un prêt de deux millions de dollars a aussi été consenti par un investissement privé.

Une campagne de financement dont l'objectif est de deux millions de dollars est aussi en cours afin de compléter le financement. L’atteinte de cet objectif est déjà assurée, indique M. Aucoin.

Dernière version du projet résidence Plaisance Photo : Radio-Canada

Le défi du recrutement

Le travail des administrateurs sera maintenant de recruter les 86 nouveaux travailleurs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la nouvelle résidence pour personnes âgées.

À partir de septembre prochain, une cohorte de 15 étudiants devrait entreprendre une formation d’infirmière auxiliaire.

Les responsables du projet devront aussi embaucher une quarantaine de préposés aux bénéficiaires.

Même si les embauches ne se feront qu’en août et septembre 2020, le conseil d’administration commencera dès maintenant à planifier et à faire les démarches pour pourvoir ces emplois. Ça peut vouloir dire, indique M. Aucoin, qu’on doive aller à l’extérieur et à embaucher des personnes de l’extérieur. On est très conscients que c’est un défi énorme.

La Résidence Plaisance comprendra deux ailes, une de 143 logements pour personnes âgées autonomes et une autre de 65 chambres pour des patients qui nécessitent des soins spécialisés du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

Les administrateurs de Résidence Plaisance travaillent depuis 2016 à la création d'une résidence répondant aux différents besoins de la clientèle âgée. Le projet avait été à l'époque évalué à 25 millions de dollars.