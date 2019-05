Écrasement d’avion : les victimes travaillaient pour le Service de lutte aux feux de forêt

Une quatrième personne se trouvait également à bord de l’appareil au moment de l’accident.

Deux des victimes ont été identifiées. Il s’agit d’Amir Ilya Sedghi et de Lorne Borgal. Ils travaillaient tous les deux pour l’entreprise Precision Vector, qui offre des services d’imagerie aérienne.

Le sergent Darren Durnin de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), explique que le survivant a été repéré sur le site de l’écrasement à partir d’un hélicoptère samedi, mais qu’il était impossible pour l’appareil d'atterrir à cet endroit en raison du relief.

Un secouriste est descendu de l’appareil à un autre endroit et s’est rendu à pied sur les lieux, où il a constaté la mort du pilote de l’avion et de deux passagers. Le survivant a été transporté à l’hôpital et la GRC indique que son état est stable.

Le porte-parole du Service de lutte aux feux de forêt, Kevin Skrepnek, a offert ses condoléances aux proches des victimes.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique enquêtent sur cet accident.