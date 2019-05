Cyclistes et automobilistes : la difficile cohabitation sur les routes

L'été est à nos portes et sur les routes, automobilistes et cyclistes doivent cohabiter. Une relation qui n'est pas toujours facile, comme l'atteste une récente étude australienne. Qu'en pensent les cyclistes Winnipégois?

L'étude de la Queensland University of Technology révèle que plus de la moitié des automobilistes interrogés dans le cadre de ce sondage peinent à considérer que les cyclistes sont bel et bien des humains à part entière. Si cela peut prêter à sourire, il n'en demeure pas moins que la relation entre les deux n'est pas toujours au beau fixe.

Le sondage australien démontre par exemple que 17 % des automobilistes disent avoir bloqué un cycliste à l'aide de leur véhicule. Plus invraisemblable encore, 11 % d'entre eux ont admis avoir déjà frôlé délibérément une personne à vélo.

Qu'en est-il sur nos routes?

Stéphanie Demers dit avoir subi plusieurs fois la rage des automobilistes. Photo : Stéphanie Demers

Stéphanie Demers, une cycliste de Winnipeg, est surprise par ce degré élevé de manque de considération. « Je savais que beaucoup d'automobilistes avaient de la misère à considérer les cyclistes, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. »

Elle dit que sur les routes de la capitale manitobaine, automobilistes et cyclistes ne sont pas souvent les meilleurs « amis » du monde.

Stéphanie Demers raconte qu'elle a assisté à maintes reprises à des incidents où des automobilistes harcèlent des cyclistes. « Ils tentent de les frôler avec leurs voitures. Ils klaxonnent lorsque tu es sur la route », souligne-t-elle.

Elle mentionne également des comportements qui se traduisent des gestes déplacés et parfois par des mots d'une violence inouïe.

« J'étais un jour sur un pont et il n'y avait pas de trottoir. Je voulais traverser le pont le plus vite possible parce que je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Deux jeunes en voiture ont alors baissé la vitre puis ont crié : "On espère que tu te feras frapper par une voiture!" puis elles ont poursuivi leur chemin », se souvient-elle.

Philippe Mailhot Photo : Radio-Canada

Aujourd'hui encore, elle se demande comment une personne peut souhaiter une telle chose à son semblable.

Avant de prendre sa retraite, Philippe Mailhot pédalait tous les jours près de 30 km, soit la distance qui sépare son domicile à son lieu de travail. Lui aussi affirme qu'il n'est pas totalement surpris par les résultats de l'étude australienne.

S'il a rarement eu des incidents avec des automobilistes à Winnipeg, il constate qu’une certaine tension existe sur les routes. « On sait qu'il y a des automobilistes qui voient les cyclistes comme des obstacles. Le fait qu'ils puissent se faufiler dans la circulation fait que certains automobilistes éprouvent du ressentiment envers eux », dit-il.

Pour Phlippe Mailhot, d'autres raisons témoigneraient aussi de ce sentiment. « Par exemple, lorsqu'il y a une annonce sur la création d'une piste cyclable, si vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui se demandent pourquoi on ne répare pas d'abord des nids de poules. Oui, il y a un ressentiment », juge-t-il.

Nick Robitaille, cycliste et employé chez Woodcoock Cycle Works Photo : Radio-Canada

Nick Robitaille milite en faveur des cyclistes. Selon lui, le problème viendrait du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les routes sont faites uniquement pour les voitures « donc, il y en a beaucoup qui ne respectent pas les cyclistes ».

S'il reconnaît qu'il y a des avancées pour la construction de pistes cyclables, Nick Robitaille pense que Winnipeg demeure toujours une ville pour les voitures et que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du vélo, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité sur les routes.

Bâtir une meilleure relation

Selon Phlippe Mailhot, cela passerait par exemple par le développement de vraies pistes cyclables.« On verrait ainsi plus de personnes à vélo sur les routes et les gens comprendraient que c'est quelque chose qui n'est pas hors-norme. »

Nick Robitaille, lui, pense que tout le monde doit être plus attentif sur les routes. « Les cyclistes peuvent par exemple porter des vêtements plus visibles et les automobilistes devraient aussi regarder les cyclistes comme des personnes qui ont des familles et des amis et qui veulent rester en vie et en bonne santé. »

Quant à Stéphanie Demers, elle plaide pour une meilleure sensibilisation des cyclistes et des automobilistes. « Les personnes à vélo doivent apprendre à respecter le Code de la route. Les automobilistes doivent eux aussi réaliser que les cycles sont des êtres humains », conclut-elle.