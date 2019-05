Crue des eaux : les prochains jours seront décisifs en Abitibi-Témiscamingue

Les prochains jours seront décisifs pour les inondations en Abitibi-Témiscamingue. La température plus chaude de la dernière fin de semaine a fait fondre une partie de la neige et le niveau de l'eau a recommencé à augmenter.

La rivière Harricana a atteint la rue Principale Sud à Amos. La ville a fermé le secteur à la circulation près du carrefour giratoire.

Une situation qui se répète année après année, selon Mario Grenier, directeur des travaux publics à Amos.

Si on prend il y a deux ans, on est à un niveau plus élevé au niveau du débit de la rivière et au niveau de la surface inondée.

Mario Grenier, directeur des travaux publics à la Ville d'Amos Photo : Radio-Canada / Piel Côté

À Rouyn-Noranda, certains secteurs pourraient atteindre à nouveau le seuil d'inondation mineure selon Gaëtan Lessard, directeur régional de la sécurité civile et incendie.

Le seuil d'inondation mineure, ce sont des routes qui vont être fermées en raison d'inondations, ça veut dire que l'eau commence à arriver sur les terrains des résidences qui sont situées les plus basses.

Les riverains sont appelés à surveiller la situation et peuvent demander des sacs de sable pour protéger les résidences.

Le niveau de l'eau continue d'augmenter également au Témiscamingue.

Hydro-Québec ajuste ses réserves au débit et au niveau de l'eau, explique Luce Chartier, conseillère en relations avec le milieu.

L'eau de crue, l'eau de bassin versant, remplit tranquillement certains réservoirs, comme le réservoir des Quinze c'est pour ça qu'il y a de l'eau qui passe au barrage d'Angliers , précise-t-elle.

Le barrage Bourque près de Kitcisakik est fermé et le réservoir Dozois est à 52 % de sa capacité, selon la société d'État.

La neige pourrait fondre un peu plus lentement au cours des prochains jours en raison de la température.