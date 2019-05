Alpha rencontre Alaclair Ensemble : quand les rappeurs s’amusent

Le rap québécois est en plein essor et fait des émules dans l'Ouest canadien. Dans le cadre de la série A comme Alpha, Alpha Toshineza a donné rendez-vous aux membres du groupe Alaclair Ensemble dans un café spécialisé dans les jeux de société, pour une conversation des plus ludiques!

De passage au café Across The Board, où on trouve près de 1400 jeux de société, Alpha et ses invités ont parlé de culture hip-hop et de rap, sans tomber dans les clichés.

Le tout s’est déroulé dans la bonne humeur et dans un esprit légèrement taquin, notamment lorsqu'on parle de hockey.

Le rappeur Alpha Toshinez a trouvé son terrain de jeu à Winnipeg, d'où il puise en partie son inspiration musicale. Dans cette série web, il part à la rencontre du Manitoba urbain et de ses artistes. Le temps d'une bouchée dans un bistro ou d'une conversation dans une galerie d'art, suivez A comme Alpha : 9 portraits d'artistes en 9 épisodes dans 9 lieux différents.