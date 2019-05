Bris à l'usine de traitement de l'eau de Quyon : un problème informatique montré du doigt

La veille, la Municipalité a publié sur sa page Facebook un avis demandant aux citoyens de réduire au minimum leur consommation d'eau en raison du bris.

En entrevue à l'émission Sur le vif, la mairesse Labadie a indiqué que le problème informatique devait être réglé en début de soirée lundi. La Municipalité est en attente d'une pièce qui sera livrée de Markham, en Ontario.

Selon Joanne Labadie, la pression d’eau augmentera chez les résidents dès que la nouvelle pièce sera installée. La mairesse s'est également voulue rassurante, déclarant que l’eau demeurait potable.

Il n’y a pas d’enjeu là. Joanne Labadie, mairesse de Pontiac

La digue résiste

Les signes de décrue que l'on peut entrevoir en Outaouais sont aussi visibles à Pontiac, où l’eau a baissé de plus de 30 centimètres au cours des derniers jours, selon l’élue.

Cette chute du niveau de l’eau contribue à l’efficacité de la digue du secteur de Quyon, dont les risques de rupture avaient forcé l'évacuation préventive de plus d'une centaine de résidents la semaine dernière.

Il y a un peu d’eau qui coule à travers la digue, mais elle fait ce qu’elle doit faire. Joanne Labadie, mairesse de Pontiac

Un peu plus de 90 personnes ont pu réintégrer leur domicile samedi.

Toutefois, la situation n’est pas rentrée dans l’ordre pour tout le monde. Quelque 400 résidents du secteur de Luskville sont toujours évacués. La plupart d’entre eux sont hébergés chez des membres de leur famille, a dit Mme Labadie.

Solution permanente à venir

La mairesse Labadie indique qu’elle est favorable à la construction d’une digue permanente pour éviter qu’une catastrophe d’une telle ampleur ne touche à nouveau les citoyens de Pontiac.

Des études à cet effet ont été réalisées dans le passé et la mairesse assure qu’elle ne les laissera pas prendre la poussière .

Nombre de citoyens sont aussi favorables à cette proposition. Ilya Hansen et Cheryl Ward, propriétaires dans le secteur de Quyon, croient qu’une digue permanente fait partie de la solution, sans quoi des centaines de résidences devront être démolies ou déménagées.

Cheryl Ward croit qu’une digue permanente fait partie de la solution. Photo : Radio-Canada

Ça cause un stress incroyable aux gens qui habitent ici , qui sont pour la plupart des gens âgés de plus de 50 ans, selon Mme Ward.

Même son de cloche pour Lynne Beaton, résidente du village. Cette année on était bien préparés, mais ça ne sera peut-être pas le cas les prochaines fois , prédit-elle.

« Le travail commence »

L’équipe de travaux publics de Pontiac est maintenant à évaluer les dégâts causés par la crue et les grandes pluies.

On essaie d’avancer dans nos projets, mais on a 240 km de chemins dans notre municipalité avec deux niveleuses et une petite équipe de travaux publics d’une douzaine de personnes , a mentionné l’élue.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec s'est dit prêt à appuyer la municipalité en vue de son rétablissement, mais Mme Labadie ne sait toujours comment cela se traduira concrètement.

On a bien hâte que l’eau baisse, mais, là, le travail commence pour nous , a conclu Joanne Labadie.

Avec les informations de Jean-François Poudrier