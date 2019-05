Thomassin a fait le plein de confiance au camp des recrues des Giants de New York

L'ancien joueur des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Samuel Thomassin, revient grandi du camp des recrues des Giants de New York, dans la National Football League (NFL). Le produit du Rouge et Or de l'Université Laval a passé quatre jours dans la métropole américaine avec certains des meilleurs espoirs de l'équipe.

Thomassin est revenu confiant de son séjour et croit avoir montré de belles choses. Ç'a super bien été. C'était une très belle fin de semaine et ça roulait pas mal. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup. C'est une très belle expérience , raconte Thomassin entre deux examens à l'université.

Le jeune homme avait reçu une invitation de l'équipe de la NFL après des participations à différents essais professionnels. Thomassin dit s'être senti à sa place parmi les recrues de la meilleure ligue au monde.

L'adjoint au directeur général a dit qu'ils m'ont beaucoup aimé et que j'ai bien fait. Samuel Thomassin, joueur de ligne offensive

J'ai montré une belle intelligence aussi, mais ils pensent que je dois améliorer la vitesse de mes pieds , poursuit le joueur. Il s'est aussi fait dire qu'un passage dans la Ligue canadienne de football (LCF) lui permettrait de continuer à s'améliorer.

Samuel Thomassin (#76) a passé trois jours au Texas dans le cadre du College Gridiron Showcase. Photo : Rouge et Or / Mathieu Bélanger

Le colosse de 1,98 m (6 pi, 6 po) et 149 kg (330 lb) a été impressionné par l'environnement pro de la NFL. Tout est fait pour que tu te concentres à apprendre tes jeux et à performer en jouant au football. Les installations sont incroyables, il y a les gars d'équipement, les entraîneurs et ça roule vite , s'emballe Thomassin.

Après avoir terminé sa série d'examens cette semaine, le garde pourra se concentrer sur son prochain défi, le camp des Alouettes de Montréal. Le club a sélectionné le joueur de Québec au 2e tour la semaine dernière.

Mon expérience [au camp de la NFL] m'a permis de me détendre et de voir une autre vitesse de jeu. Samuel Thomassin, joueur de ligne offensive

Ça m'aide à être prêt pour n'importe qui devant moi au camp des Alouettes , ajoute Thomassin avec confiance.

Le joueur arrivera au camp des Alouettes avec un objectif bien précis : gagner un poste de partant avec la formation montréalaise de la LCF.