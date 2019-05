Santé mentale : plus de jeunes hospitalisés en Saskatchewan

La Saskatchewan est la deuxième province, derrière l'Île-du-Prince-Édouard, avec le plus haut taux de visites à l'hôpital, en raison de troubles mentaux, chez les jeunes Canadiens âgés de 5 à 24 ans, révèle une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Pour la période 2017-2018, 705 jeunes par tranche de 100 000 habitants ont été hospitalisés en raison de problèmes mentaux en Saskatchewan, alors que la moyenne canadienne est de 450 hospitalisations pour 100 000 habitants.

Au chapitre des provinces canadiennes, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick arrivent en première et troisième position.

Par ailleurs, dans les Territoires-du-Nord-Ouest et au Nunavut, les taux d’hospitalisation demeurent les plus élevés au pays avec respectivement 1249 et 876 hospitalisations par tranche de 100 000 habitants.

Le nombre de visites à l'hôpital pour trouble mental chez les jeunes de 5 à 24 ans a augmenté au cours des dernières années au Canada, mais le nombre de diagnostics est quant à lui demeuré stable, indique l’Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

La formatrice en santé mentale, Francine Proulx-Kenzle, explique les résultats obtenus en Saskatchewan par le fait qu’il y a peut-être une meilleure compréhension [du public] qu’il faut aller chercher des soins en santé mentale .

Le nombre d’hospitalisations peut sembler élevé en Saskatchewan, mais il peut aussi être attribué à une baisse de la stigmatisation des troubles en santé mentale, souligne Mme Proulx-Kenzle.

Ces statistiques, pour moi, c’est plus un rappel qu’on a du travail à faire. Francine Proulx-Kenzle, formatrice en santé mentale pour l’organisme Pense Transformation

Plusieurs facteurs socio-économiques peuvent également favoriser le développement de troubles mentaux chez les jeunes, par exemple le lieu de résidence ou le statut social, affirme-t-elle.

