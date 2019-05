Le groupe musical Rosie and the Riveters gardera le cap sur l’engagement politique

La chanteuse Allyson Reigh, du groupe musical saskatchewanais Rosie and the Riveters, affirme que sa formation musicale continuera de produire des chansons engagées politiquement. Elle indique aussi que le groupe a déjà entrepris la composition des chansons de son prochain album.

En avril 2018, la formation de musique folk-pop a pris la voie de l’engagement politique avec la sortie de son album Ms. Behave, qui aborde des questions d’inégalité de genre, de l’iniquité salariale et de l’avenir.

Allyson Reigh indique que pour le groupe, qui existe depuis plusieurs années, il n’est pas question de reculer sur cet engagement politique récent.

« Quand on prête attention à ce qui se passe, on sent la responsabilité d’en parler », lance Allyson Reigh.

L'album Ms.Behave a connu un grand succès et a propulsé le groupe sur la scène internationale.

Elle dit avoir reçu beaucoup de bons témoignages de la part des admirateurs du groupe de musique.

Elle s’émerveille également de l’engagement des jeunes.

« Il y a des jeunes qui revendiquent dans la lutte contre les changements climatiques d’une façon qu’on ne voyait pas auparavant. Les jeunes s’investissent dans la politique parce qu’il s’agit de leur avenir », explique-t-elle.

Le succès de l'album Ms.Behave a permis de propulser le groupe sur la scène internationale.

« Je me réjouis de cela, parce que cela permet de porter notre message à des personnes à l’étranger et d’espérer qu’elles apprendront plus de notre musique et viendront dans notre communauté répandre l'amour », conclut-elle.

Le groupe Rosie and the Riveters présentera des spectacles du 10 au 12 mai à The Basement à Saskatoon.

Avec les informations de Heidi Atter, CBC