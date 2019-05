Les employés des foyers de soins maintiennent la pression sur le gouvernement

À Shippagan, des manifestants sont entrés dans les bureaux du vice-premier ministre Robert Gauvin. Les protestataires se sont assis pacifiquement sur le sol. L’employée du vice-premier ministre a néanmoins poursuivi son travail.

Quand quelqu’un est sorti, on a essayé d’entrer, on a été bousculé, ils ne voulaient pas qu’on entre , précise la porte-parole des locaux 1507 et 1378, Brenda Roy.

Robert Gauvin a pris quelques minutes pour parler aux employés des foyers de soins, une rencontre inopinée qu’il a rapidement écourtée.

Les manifestants sont entrés dans le bureau du vice-premier ministre Robert Gauvin, à Shippagan, où ils se sont assis pacifiquement. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le Conseil des syndicats de foyers de soins du Nouveau-Brunswick prévoyait occuper les bureaux des élus comme il l’avait fait la semaine dernière au bureau de la ministre Dorothy Shephard. L’occupation de trois jours s’est conclue samedi.

À Moncton, une trentaine de travailleurs échangeaient les coups de trompettes avec les klaxons des automobilistes devant le bureau du ministre des Finances, Ernie Steeves. À leur arrivée, le bureau était fermé à clé alors qu’il est habituellement ouvert le lundi. Les manifestants n'ont donc pas pu entrer.

On veut parler à Ernie Steeves parce qu’on veut [lui] demander pour aller en arbitrage exécutoire sans conditions , a déclaré la représentante syndicale du local 2079, Janice Melanson, devant le bureau d’Ernie Steeves.

La représentante syndicale du local 2079, Janice Melanson Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Les travailleurs sont exaspérés devant l’attitude du gouvernement, qui demeure fermé aux négociations.

On veut des changements pour nos résidents , lance Nicole Cormier, une préposée aux soins à la Villa Providence.

La seule manière qu’on peut faire ça, c’est de pousser notre gouvernement à la table et négocier pour un salaire juste et équitable. Nicole Cormier, une préposée aux soins à la Villa Providence

Les ministres ciblés lundi : Robert Gauvin à Shippagan

Andrea Anderson-Mason à Fundy-Les Îles-Saint-Jean-Ouest

Ernie Steeves à Moncton

Trevor Holder à Saint-Jean

Ted Flemming à Rothesay

Dominic Cardy à Fredericton

Bill Oliver à Quispamsis

Carl Urquhart à Nackawic

Sur la rue Hanwell à Fredericton, des employés des foyers de soins étaient tout sourire devant les bureaux du ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

L’édifice de bureaux gouvernementaux Place Chancery à Fredericton a été verrouillé. Les employés de sécurité sur place indiquent qu’il s’agit d’une mesure de sécurité en prévision des manifestations.

Avec les informations de Michel Corriveau et Alix Villeneuve