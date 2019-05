Entente de principe entre le CISSS et le syndicat de 1000 soignants nord-côtiers

Le syndicat des quelque 1000 infirmières, infirmières-auxiliaires et inhalothérapeutes de la Côte-Nord a conclu une entente de principe avec le CISSS de la région après plusieurs mois de négociations.

La venue d’un médiateur au mois de janvier a permis d’accélérer les négociations, selon la présidente du Syndicat des intervenants et intervenantes de la santé du Nord-Est-du-Québec (SIISNEQ), Nathalie Savard.

Un médiateur qui a été aidant et aussi le fait qu’au niveau de la nouvelle ministre de la Santé il y a eu quand même une consigne qui a été assez claire au niveau des employeurs pour la stabilité des équipes, les postes à temps complet, note Nathalie Savard. [Ainsi que] et toutes les statistiques que l’on a pu sortir du CISSS Côte-Nord sur les heures supplémentaires, l’assurance-maladie, les gens qui sont beaucoup à temps partiel.

Danielle McCann a promis d'abolir les heures supplémentaire obligatoires chez les infirmières le 5 septembre dernier, en campagne électorale. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Devant les statistiques fournies en preuve et cette nouvelle directive de la ministre, la direction du CISSS a dû changer son discours et cesser de parler de mobilité et de flexibilité , estime Nathalie Savard.

Cette négociation ne portait pas sur la dimension salariale qui relève de la convention provinciale, mais sur diverses clauses normatives en lien avec la fusion des Centres de santé initiée par l'ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette et qui a mené à l'unification de dix conventions collectives.

Cette entente permet des gains très significatifs pour les syndiqués, selon Nathalie Savard.

Nathalie Savard, présidente du Syndicat des Infirmières et Infirmiers du Nord-Est Québécois (SIISNEQ). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Nos infirmières et nos infirmières auxiliaires vont pouvoir rehausser leurs postes jusqu'à la concurrence d'un temps complet et [...] vont avoir les avantages d'un poste à temps complet, souligne Nathalie Savard. Nos inhalothérapeutes vont avoir un minimum de sept quarts par quinzaine.

Les travailleurs seront appelés à se prononcer au cours des prochains jours sur cette entente. Si elle est approuvée, elle devrait être ratifiée cours du mois de juin.

La direction du CISSS de la Côte-Nord ne souhaite pas accorder d’entrevue avant que les syndiqués n’aient voté sur l’entente. Son porte-parole, Pascal Paradis, s’est contenté de mentionner que le CISSS est heureux de cette entente de principe négociée entre les parties et non imposée par un médiateur.