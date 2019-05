Coupable d’agression sexuelle, le policier Marc Bouchard pourra réintégrer la police d’Edmundston

Marc Bouchard avait été reconnu coupable d’agression sexuelle en mai 2017, après qu’il eut admis avoir saisi les fesses d’une plaignante et de deux autres femmes lors d’une soirée arrosée entre amis, en novembre 2015.

Il avait reçu une absolution conditionnelle, mais demeurait suspendu de son poste jusqu’à la fin d’une enquête de la Commission de police du Nouveau-Brunswick.

Cette enquête est terminée : la commission de police a ordonné à la police d'Edmundston de réntégrer Marc Bouchard, suivant des mesures correctives et disciplinaires.

La Ville d'Edmundston, l'employeur de Marc Bouchard, reconnaît qu'il s'agit d'un dossier délicat. En conséquence, elle prévoit la réintégration progressive du policier. La Ville n'a d'autre choix que de suivre l'avis de la Commission de police, explique Marc Michaud, le directeur général de la Ville d'Edmundston.

Selon la Loi sur la police et la décision de la Commission de police du N.-B., la Ville d’Edmundston a, à toutes fins pratiques, les mains liées , réagit-il.

Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est de nous assurer que le tout se déroule de la façon la plus ordonnée possible et que, dans la mesure du possible, le policier soit mis à l’écart de toute enquête liée à des cas de violence faite aux femmes ou des cas d’agressions sexuelles,

Marc Bouchard, directeur général,. Ville d'Edmundston