Des quotas d'artistes locaux sur les scènes de Gatineau?

Normand Veillette, guitariste du groupe Bonhomme Sept Heures, voudrait une meilleure représentativité des artistes locaux sur les scènes des salles de spectacle et des festivals de Gatineau. Le musicien propose qu'un quota de 25 % d'artistes de la région soit imposé aux diffuseurs. Mais est-ce une idée réaliste et appuyée par le milieu culturel?

Normand Veillette et les musiciens de son groupe ont donné une quarantaine de spectacles à Gatineau dans les six dernières années. Ils se sont notamment produits lors d’événements comme la série Carte Blanche à l’Espace René-Provost et Gatineau prend la scène.

Or, depuis quelques années, M. Veillette trouve qu’il est extrêmement difficile d’être inclus dans les différentes programmations des diffuseurs et des événements, tels la Maison de la culture de Gatineau (MCG), le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) et le Festival Outaouais en fête, entre autres.

Normand Veillette ne part pas en croisade pour autant.

On s’est rendu compte que tant qu’à ne pas y être [dans les programmations], on va aller voir le pourquoi, au lieu de chialer pour chialer , fait-il valoir.

Il y a vraiment un momentum, je pense, de concertation et de solidarité entre les artistes régionaux pour dire: ''Ça suffit. Le statut quo, il est inacceptable''. Normand Veillette, musicien au sein du groupe Bonhomme sept heures

Bien qu’il affirme ne pas être le seul à faire ce constat, Normand Veillette n’a pas voulu dévoiler l’identité des artistes qui partagent ses vues.

Selon lui, ils ont peur « de se mouiller » en raison de leur participation occasionnelle dans certains festivals. Il précise que son intention n’est pas de nommer des noms, mais de nommer l’enjeu comme tel .

Des quotas symboliques...

Le groupe Bonhomme sept heures Photo : Normand Veillette

Selon lui, les diffuseurs et festivals soutenus par la Ville devraient, en échange de leur financement municipal, devraient inclure un minimum de 25% d’artistes régionaux dans leur programmation.

Pourquoi 25 %? L’artiste explique qu’il trouvait ça intéressant, parce que c’est 1 sur 4 .

Je trouvais que c’était symbolique. Est-ce que l’on peut demander 1 artiste sur 4 dans une programmation, au moins dans les festivals? Normand Veillette, guitariste du groupe Bonhomme sept heures

De plus, il demande à ce que les diffuseurs imposent à 50 % des artistes invités de l’extérieur une première partie assurée par un artiste de la région.

Vers des solutions hybrides

Normand Veillette a rencontré les dirigeants de la Maison de la culture de Gatineau (MCG), dont le directeur général Steve Fournier, la semaine dernière. M. Veillette a admis qu’il avait senti une réelle volonté de faire mieux chez ses interlocuteurs.

Un projet pilote impliquant des artistes locaux serait déjà sur la table. Ces derniers pourraient se produire dans le foyer de la Maison de la culture de Gatineau à la suite de spectacles d’artistes invités, par exemple.

Pour moi, c’est déjà une partie de la solution de proposer des démarches comme ça, hybride, c’est-à-dire: on a une programmation présentement, comment on peut l’utiliser comme levier pour faire connaîtres nos artistes régionaux? ,soulève Normand Veillette.

Steve Fournier dit qu’il s’agit d’un projet « drôlement intéressant » non seulement pour les artistes mais aussi pour le public qui aura l’occasion de découvrir des nouveaux talents à la sortie d’un spectacle à la Maison de la culture de Gatineau.

Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, après les spectacles: ''est-ce qu’il y a autre chose faire? Est-ce qu’il y a quelque chose d’autre à voir dans le coin''. Donc la possibilité de pouvoir faire un ajout à la soirée des gens va venir bonifier l’expérience du public , explique M. Fournier.

...Mais pas la panacée

Du côté du Festival de montgolfières, les artistes locaux demeurent une « priorité », soutient Sandra Cloutier, la directrice générale de l’événement.

Juste l’année passée, on avait plus de 500 artistes et artisans considérés de la région, soit de Gatineau ou du côté d’Ottawa , précise-t-elle. Les organisateurs comptabilisent et considèrent des troupes de danse (les membres de l’École de danse Anick McConnell et de l’Atelier de danse Carole Brouard, entre autres) comme des artistes de la région.

Les artistes d’Ottawa-Gatineau seront aussi mis de l’avant et « valorisés » en 2019 , mais cette partie de la programmation n’a pas encore été annoncée. Pour l’instant, seule l’identité des têtes d’affiches est connue.

Si Mme Cloutier n’est pas fermée à l’idée d’un quota imposée, elle n’a pas voulu se prononcer sur un pourcentage précis. Selon elle, la qualité de la place qui leur est offerte devrait primer dans les choix des organisateurs et diffuseurs.

On a comme priorité de mettre de l’avant des artistes qui vont pouvoir performer, rayonner et faire rayonner la culture de chez nous. Toujours , insiste-elle.

Il y a une différence entre quantité et qualité des plateaux qui sont offerts [aux artistes] et des plages horaires qui leur sont offertes. Sandra Cloutier, directrice générale du FMG

Une avancée cet été

Selon Isabelle N. Miron, la présidente de la Commission de la culture de la Ville de Gatineau, la municipalité peut faire mieux pour les artistes locaux et l’idée des quotas n’est pas « mauvaise ».

Il faut toutefois évaluer « la faisabilité de la chose » précisant que le 25 % proposé par M. Veillette serait un « bel objectif à atteindre ».

C’est une discussion qui commence avec les acteurs du milieu , explique-t-elle.

D’ailleurs, la Commission de la culture de la Ville de Gatineau veut se pencher sur son rôle dans ce dossier et a élaboré un plan de travail en ce sens. Des rencontres auront lieu en mai et un premier bilan sera fait devant la Commission au mois de juin.