Voyage en Inde pour un ministre ontarien : l'opposition demande plus de transparence

Un des poids lourds du gouvernement Ford s'est envolé en catimini vers l'Inde pour une mission économique de six jours. Le voyage du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, Todd Smith, n'a été rendu public qu'à son retour, vendredi dernier. Devant le caractère secret du voyage, l'opposition à Queen's Park réclame plus de transparence.