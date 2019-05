Nouveau podium pour le triathlète de Port-Cartier Charles Paquet

Le jeune homme de 22 ans a terminé au 3e échelon au triathlon de Richmond en Virginie, dimanche, à 7 secondes du vainqueur.

Avec un chrono de 52 minutes 45 secondes, l'athlète du Club de triathlon Rouge et Or de l'Université Laval a enregistré le 2e meilleur temps en natation et le 4e meilleur chrono à la course.

Le 21 avril dernier Charles Paquet avait aussi remporté le bronze au triathlon sprint de Bridgetown aux Bermudes.