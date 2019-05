L'incertitude plane sur la création du parc Bighorn

L'arrivée au pouvoir du Parti conservateur uni (PCU) pourrait remettre en cause la protection d'un secteur de l'arrière-pays de Bighorn prévue par l'ancien gouvernement albertain.

Le nouveau parc devait être situé sur les contreforts des montagnes Rocheuses, entre les parcs nationaux de Jasper et de Banff. Mais la victoire du PCU aux dernières élections laisse les défenseurs de ce projet perplexes.

« Nous sommes actuellement suspendus à leur décision de poursuivre ou non la création de cette zone protégée », souligne Kecia Kerr, directrice générale de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

Tuer dans l’oeuf ?

Le PCU ne s’est pas encore prononcé sur l’avenir de ce nouveau parc, mais Jason Nixon, le nouveau ministre de l'Environnement et des Parcs, n'a pas caché sa désapprobation au projet quand il était dans l’opposition.

Une poignée de main entre Jason Nixon, le nouveau ministre de l'Environnement et des Parcs et le premier ministre Jason Kenney lors de la cérémonie d'assermentation du gouvernement. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Proposée en novembre 2018 par le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta, la création du parc Bighorn a vite soulevé les passions et fait l’objet de plusieurs controverses.

L’ancien gouvernement n’a pas réussi à faire taire les fausses rumeurs selon lesquelles la circulation des véhicules tout-terrain allait être interdite sur les sentiers existants. Le projet a aussi été associé à tort à la fin de toutes activités pétrolières et forestières en bordure du nouveau parc.

Ces critiques se sont cristallisées en tensions telles, que des consultations publiques sur le projet ont été reportées au début de l’année en raison de « craintes liées à la sécurité publique ».

Selon Kecia Kerr, une forte majorité d'Albertains sont en faveur du parc proposé par le NPD.

Mais le premier ministre Jason Kenney a rappelé fin avril que tout projet de protection de l’environnement majeur serait désormais soumis à une étude obligatoire sur les impacts socio-économiques qu’il entraîne.

« Il n’y a aucune activité de foresterie à l’heure actuelle [ni même] aucune industrie dans ce secteur », désapprouve Mme Kerr.

Quelques semaines auparavant, M. Kenney avait déclaré que le parc Bighorn ne verrait pas le jour sans que de nouvelles consultations et un plan plus « équilibré » entre la protection de l’environnement et des emplois ne soient proposés aux habitants du secteur.