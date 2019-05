Des taux de fraudes particulièrement élevés dans l’Okanagan

L’ancienne directrice de l'Association, Susan Steen, est accusée d’avoir volé plus de 100 000 $ en utilisant la carte de crédit de son employeur. Elle est attendue devant la cour le 31 mai.

Sa comparution aura lieu environ trois mois après que Melanie Gray, qui occupait elle aussi un poste de gestionnaire au sein de l’Association des soins palliatifs, a été condamnée à cinq mois de prison pour avoir dérobé près de 70 000 $ entre 2013 et 2015.

Taux de fraude élevé dans l’Okanagan

Les dernières données publiées par Statistique Canada, qui datent de 2017, indiquent qu’il y a approximativement 307 fraudes pour 100 000 habitants, en moyenne, dans l’ensemble du pays. Ce taux est toutefois plus élevé dans la vallée de l’Okanagan. À Vernon, il est de près de 706 cas de fraudes par tranche de 100 000 habitants.

L’agente Ann Donnelly, de la Gendarmerie royale du Canada de Kelowna, est responsable des enquêtes portant sur des cas de fraudes. Elle ne sait pas ce qui explique ces taux supérieurs à la moyenne dans la région, mais elle considère qu’on ne peut faire confiance à personne.

« Bien souvent, les gens qui commettent ces fraudes sont très appréciés au sein de leur organisation, explique-t-elle. Ce sont vos meilleurs amis. Vous leur faites confiance, et c’est ce qui vous mène à votre perte. »

Les petites entreprises plus à risque

Glen Jackson, un comptable spécialisé dans les crimes financiers, croit que le grand nombre de petites entreprises dans l’Okanagan explique en partie que les taux de fraudes soient si élevés dans la région, puisque ces organisations sont plus à risque.

Au fur et à mesure que ces entreprises grossissent, leurs propriétaires doivent engager plus d’employés et il devient plus difficile de superviser toutes les transactions, explique Glen Jackson. « À un certain point, l’entrepreneur doit faire confiance à d’autres personnes, et celles-ci peuvent se présenter comme des gens dignes de confiance qui peuvent aider à gérer l’entreprise, dit le comptable. C’est à ce moment qu’il y a une perte de contrôle, parce que cette personne n’est plus surveillée. »

La juricomptable Marylin Mellis ajoute qu’il est simpliste de prétendre que les fraudeurs sont motivés uniquement par l’appât du gain. « Pour plusieurs personnes, ce n’est pas de la cupidité, soutient-elle. C’est qu’ils se disent : "Mon voisin a un bateau, et je voudrais avoir un bateau moi aussi, mais je n’ai pas les moyens d’acheter un bateau." Cette pensée reste dans leur esprit et ils commencent à se dire qu’ils ont vraiment besoin d’un bateau ou de l’objet convoité. »

