Début du grand ménage du printemps à Sherbrooke

Les employés municipaux nettoieront d’abord les rues du secteur Rock-Forest. Une carte interactive sur le site web de la ville de Sherbrooke permettra aux résidents de suivre quotidiennement l’avancement des travaux et donc de se préparer à l’arrivée des nettoyeurs dans leur secteur.

Quelques conseils de la Ville de Sherbrooke pour le grand nettoyage : Ne pas stationner vos voitures en bordure de rue

Rangez rapidement vos bacs roulants après la collecte

Râtelez votre terrain et déposez la poussière et les pierres en bordure de rue sans y créer des amoncellements

Déposez les branches et les feuilles mortes dans votre bac de compost

En plus des habituelles saletés laissées sur la chaussée par l’hiver, comme le sable, la poussière, les pierres et les branches, le service de la voirie devra amasser une grande quantité d’abrasifs. Ça a été un hiver où on a dû utiliser beaucoup d’abrasifs, alors le nettoyage du printemps s’en résulte avec un peu plus d’énergie [nécessaire pour tout nettoyer]. Il y a de bonnes accumulations [de pierres] dans les rues. remarque Philippe Côté, chef de division de la voirie.

On va mettre un effort plus grand sur nos artères et rues commerciales où il y a plus de gens qui circulent Philippe Côté, chef de division de la voirie à la Ville de Sherbrooke

Le chef de division de la voirie souligne aussi que son service fait présentement une tournée du réseau routier afin d’identifier les bordures de trottoirs ou les pelouses de résidences qui auraient pu être endommagées par les opérations de déneigement.

L’opération de nettoyage et de réparation des tronçons abîmés devrait se terminer au début du mois de juin si la météo est clémente. Les citoyens sont priés de faire connaître à ce moment les réparations à faire sur leur terrain qui aurait pu être oubliées par la Ville.

Des travaux sur les rues Queen et Elm

Des travaux de construction de trottoirs sur la rue Queen, à l’angle des rues Church et Speid, seront lancés cette semaine.

La reconstruction de la rue Elm, amorcée en 2018, sera aussi reprise à compter de cette semaine.

Le pont Jacques-Cartier demeure fermé à la circulation automobile jusqu’au 31 mai. En tout, une vingtaine de chantiers sont en cours cette semaine.

Peu d’arrestations aux abords des chantiers

Le Service de police de Sherbrooke avait annoncé qu’il exercerait un présence accrue en bordure des chantiers de construction où les limites de vitesse sont réduites. Seulement cinq constats d'infractions ont été émis la semaine dernière aux abords des chantiers.

Pour vous donner une comparaison, l’an dernier certaines journées on avait 30 constats d’infractions donnés par jour. [...] On tient à féliciter les automobilistes. Martin Carrier, porte-parole Service de police de Sherbrooke

Les policiers seront encore postés cette semaine sur le chemin Sainte-Catherine, près de l’Université de Sherbrooke, où un nouveau trottoir est construit.