Accord de libre-échange : le forum économique des Grands Lacs pour amortir le choc

Les relations économiques de l’Ontario et de plusieurs États américains seront au cœur des échanges, selon Germain Belzile, professeur au département d’économie à HEC.

La priorité sera le nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Depuis plusieurs années on essaie de faciliter les échanges et de rendre la frontière plus poreuse.

Selon M. Belzile, le sommet pourrait permettre aux entreprises d’amortir les contrecoups des délais dans la signature du futur accord de libre-échange.

Je pense que ce sera une occasion de discuter des irritants et de les rendre moins graves pour les entreprises qui font du commerce des deux côtés de la frontière , dit-il.

Germain Belzile, professeur à l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC). Photo : MEI

Les récentes inondations dans les États en bordure des Grands Lacs s’inviteront aussi à l’agenda, selon l’économiste. Avec les inondations actuelles, il y aura aussi la question du management de l’eau , a-t-il affirmé en entrevue à Radio-Canada.

L’industrie du tourisme occupera également une part importante des discussions du sommet régional. Il faut rendre le passage aux frontières plus facile, c’est sans aucun doute un empêchement pour certains touristes qui préféreront un voyage national plutôt qu’international , ajoute l’économiste.

Selon le professeur, la majorité des échanges de biens entre le Canada et les États-Unis traversent la région des Grands Lacs.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, participera au forum, tout comme le ministre ontarien du développement économique Todd Smith.