Les coulisses du congédiement du lanceur d'alerte Louis Robert révélées

Le ministère de l'Agriculture a remercié l'agronome Louis Robert pour la pertinence et l'utilité de sa dénonciation avant de le congédier 10 mois plus tard. C'est ce qu'on apprend dans des courriels, lettres et rapports rendus publics grâce à la Loi d'accès aux documents. La haute direction du ministère partageait même l'inquiétude du fonctionnaire au sujet de la crise créée par l'ingérence de lobbyistes propesticides dans des travaux de recherche, mais n'a pas supporté que l'affaire soit rendue publique.