Industrie du taxi : la Ville de Montréal plaidera l’exception

En commission parlementaire sur le projet de loi qui transformera l'industrie du taxi, la Ville de Montréal entend plaider l'exception en tant que métropole et réclamer des pouvoirs supplémentaires auprès du ministre des Transports, François Bonnardel.

La municipalité présentera en après-midi sa position sur le projet de loi 17 du gouvernement Legault, qui vise notamment une déréglementation du secteur du taxi, devant la commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale.

Le projet de loi prévoit entre autres la régularisation des activités d'Uber et des autres entreprises similaires.

La conseillère associée à la mairesse au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, a dévoilé les grandes lignes du mémoire, ce matin.

La Ville veut faire valoir trois points centraux auprès du ministre Bonnardel : le contrôle de la mobilité et le contrôle de la qualité du service de taxi sur le territoire montréalais, la collecte de données et la question de l’équité.

Sophie Mauzerolle a indiqué d’entrée de jeu que dans la métropole, la situation du transport est particulière : on y trouve 64 stations de métro, 220 lignes d’autobus, 6000 stations BIXI, 21 millions de courses par année en taxi (ce qui représente 60 % de cette industrie).

« L’écosystème des transports est complexe à Montréal. Ça bouge très rapidement. Ça évolue rapidement. C’est important que la Ville puisse garder une certaine marge de manœuvre sur sa mobilité. Ce qu’on déplore dans le cadre du projet de loi 17, c’est qu’il n’y a aucun réflexe Montréal, donc il n’y a aucune disposition qui nous permette d’assurer ce contrôle et d’assurer la qualité », a indiqué la conseillère.

Colliger des données

La conseillère associée de Valérie Plante au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, a dit qu'il est important que la Ville puisse garder une certaine marge de manœuvre sur sa mobilité. Photo : Radio-Canada

Mme Mauzerolle souligne que le contrôle permet par exemple de s’assurer que des citoyens excentrés puissent obtenir du transport, que les services soient donnés en français, que les clients puissent payer par carte, que la formation des chauffeurs puisse être examinée, que l'âge des véhicules puisse être vérifié, etc.

Ce qu’on demande au gouvernement du Québec, c’est qu’il puisse s’assurer de nous déléguer certains pouvoirs pour qu’on puisse voir venir les enjeux qui pourraient survenir, mais aussi accompagner le développement de l’industrie. Sophie Mauzerolle, conseillère associée à l’urbanisme et à la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Le bureau du taxi avait à la fois un mandat de surveillance de cette industrie, mais de développement aussi pour qu’on puisse bonifier encore plus l’offre de service. Qu’on pense par exemple au déploiement de l’image de marque, les taxis Bonjour. Qu’on pense à une flotte qui est verdie. Qu’on pense au registre », a-t-elle ajouté.

Pour suivre l’évolution du transport rémunéré de personnes par automobile, Sophie Mauzerolle plaide que les autorités ont besoin de données, qui servent entre autres à brosser le portrait ce qui se passe à Montréal. Or, sans contrôle, cela devient plus difficile.

« Si justement on veut pouvoir exercer un certain contrôle et continuer à bonifier l’offre de service quand les nouvelles mobilités intégrées vont arriver, il faut qu’on puisse avoir des données. Il faut qu’on soit capable de savoir ce qui se passe sur le territoire. Il faut qu’on sache où sont les autos, où elles vont, combien elles chargent, combien de personnes sont transportées, toutes sortes d’informations qui vont nous permettre de voir venir les enjeux », a-t-elle dit.

Équité

La Ville de Montréal ne veut pas que les chauffeurs de taxi fassent les frais des changements que Québec veut apporter à la loi.

« Il faut travailler ce système-là. C’est quand même énormément de familles dont les parents travaillent dans l’industrie du taxi. Il faut vraiment qu’on puisse s’assurer que ces gens puissent en avoir pour leur argent et qu’ils puissent continuer à travailler aussi. Ce qu’on entend beaucoup, ce n’est pas nécessairement qu’ils veulent une compensation, c’est qu’ils veulent pouvoir survivre à ce projet de loi et continuer à offrir le service », a affirmé la conseillère.

La Ville porte une attention particulière à la question de l’équité pour les clientèles à mobilité réduite.

« C’est aussi une question d’équité territoriale. De l’équité par rapport aux populations plus vulnérables. On veut s’assurer que le taxi puisse continuer à desservir le transport adapté. C’est quand même 80 % du transport adapté qui est fait par les artisans du taxi. Cela se passe très bien », a-t-elle dit.

La Société de transport de la Ville de Montréal et le Bureau du taxi de Montréal doivent aussi présenter un mémoire lors des consultations publiques sur le projet de loi 17.