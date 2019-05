Grève illimitée à la Caisse populaire de Hauterive

Le mandat, voté à 97 % lors d'une assemblée qui a eu lieu en matinée, est une réponse à la dernière rencontre de négociation entre le syndicat et la partie patronale qui a eu lieu vendredi dernier.

Le syndicat reproche à l'administration de la Caisse de manquer d'ouverture pour établir plus de rencontres de négociations.

Les prochaines rencontres sont prévues les 5 et 6 juin et l'administration refuserait d'offrir plus de dates, selon le président du Conseil central de la Côte-Nord CSN, Guillaume Tremblay.

On voudrait avoir plus de dates justement pour pouvoir faire avancer et faire avancer cette convention-là qui est échue depuis 21 mois. L’employeur encore une fois nous a dit que les prochaines fois où l’on pourrait se rencontrer iraient seulement en juin. Ça nous démontre clairement qu’il n’y a pas d’intérêt de régler ce conflit-là , explique M. Tremblay.

Les syndiqués de la Caisse populaire de Hauterive utilisent des journées de grève en banque pour faire du piquetage depuis le 26 avril dernier.