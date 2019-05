Les enfants des régions les plus pauvres de l'Ontario plus à risque de se faire frapper par une voiture

Une nouvelle étude suggère que les enfants des régions les plus pauvres de l'Ontario courent un plus grand risque de se faire renverser par un véhicule que ceux qui habitent des régions mieux nanties.

L'étude menée par des chercheurs de l’Hôpital Sick Kids, de l'Université York et de l'ICES, anciennement connu sous le nom d’Institut pour les sciences évaluatives cliniques, a examiné les données des visites à l'urgence d'enfants frappés par des voitures entre 2008 et 2015.

Dans l'ensemble, le nombre de visites à l'urgence pour ce type d'incident a diminué de 18 % au cours de ces sept années.

Toutefois, alors que les enfants vivant dans des quartiers à revenu élevé ont vu le nombre de visites diminuer de 22 %, ceux des quartiers à faible revenu ont plutôt constaté une augmentation de 14 %.

Selon les auteurs de l'étude, cela signifie que le taux de visites à l'urgence dues à une collision avec un véhicule est inférieur de 48 % chez les enfants provenant de régions à revenu plus élevé.

En bref, les enfants plus pauvres courent un risque accru d’être percuté par des voitures, affirme l’auteure principale de l’étude , souligne Linda Rothman, chercheuse à l'Hôpital Sick Kids.

Les blessures subies par les enfants piétons sont une question de santé publique et d’équité en santé. Dre Linda Rothman, chercheuse à SickKids

Bien que des progrès aient été effectués pour réduire les collisions évitables entre piétons et véhicules motorisés, il reste encore du travail à faire. Nos rues devraient être plus sécuritaires pour que tous les enfants puissent se rendre à l'école, à la maison, ou au parc à pieds , rajoute la Dre Rothman.

L'étude révèle également que les adolescents et les préadolescents sont les plus à risque d'être touchés. Ces groupes représentent respectivement 51 % et 26 % des visites à l'urgence.

73 % des incidents se sont produits dans les villes, contre 20 % dans les banlieues.